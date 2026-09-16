Puerto Rico se impuso por 3-1 sobre República Dominicana en el duelo caribeño por el primer lugar del Grupo A y avanzó directamente a las semifinales de la Copa Panamericana Femenina 2026.

Las puertorriqueñas vencieron 25-22, 23-25, 25-16 y 25-19 en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, para concluir invictas la fase de grupos con marca de 4-0. República Dominicana terminó segunda con récord de 3-1 y disputará los cuartos de final el miércoles ante Cuba, a las 6 p.m.

“Contento por la victoria. Las nenas jugaron bien y mantuvieron la calma en momentos de presión. Lamentablemente no acumulamos puntos para el ranking. Nosotros venimos a competir como siempre. Ahora vamos a descansar para lo que viene”, dijo el entrenador de Puerto Rico, José Mieles.

PUBLICIDAD

Puerto Rico tuvo que remontar algunos momentos de presión en los primeros dos parciales. Luego de un empate 21-21 en el primero, Dariana Hollingsworth y Ana Sofía Jusino, con un bloqueo, ayudaron a las puertorriqueñas a tomar ventaja de 23-21. República Dominicana se acercó 23-22, pero Puerto Rico consiguió los dos puntos siguientes para llevarse el set.

Las dominicanas respondieron en el segundo parcial. Tras empates a 21 y 23, consiguieron los dos puntos finales para nivelar el encuentro.

Puerto Rico recuperó el control en el tercer set, en el que tomó ventaja desde la mitad del parcial y se impuso 25-16. Hollingsworth selló el set con un bloqueo.

La Selección Nacional de Voleibol boricua posa tras la victoria. ( Suministrada )

En el cuarto, Puerto Rico volvió a despegarse en la segunda mitad y sostuvo la ventaja hasta cerrar el partido 25-19.

Hollingsworth encabezó la ofensiva puertorriqueña con 30 puntos, incluidos 26 ataques y cuatro bloqueos. Valeria Vázquez aportó 13 puntos, Ivania Ortiz sumó 12 y Jusino terminó con 11.

Puerto Rico dominó 59-51 en ataques, 9-5 en bloqueos y 5-0 en aces. República Dominicana cometió 25 errores, uno menos que las puertorriqueñas.

Por República Dominicana, Flormarie Heredia fue la máxima anotadora con 20 puntos, todos en ataque. Fue la única jugadora dominicana que alcanzó cifras de dos dígitos.

“Revisando los números, tuvimos menos errores que Puerto Rico en un juego de cuatro sets. El recibo estuvo bueno, pero en ataque solo una atacante tuvo un buen desempeño; las demás no ayudaron y así es difícil. Pero es parte de la enseñanza. Mañana vendremos mejor. Vamos a descansar y trabajar en el entrenamiento para darlo todo en los cuartos de final”, dijo el técnico dominicano Marcos Kwiek.