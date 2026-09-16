Nueva York. Pete Alonso conectó el martes por la noche el cuadrangular número 300 de su carrera para empatar el partido en la novena entrada contra su antiguo equipo, pero Coby Mayo decidió el encuentro con un jonrón dentro del parque en la undécima y los Orioles de Baltimore vencieron 7-5 a los Mets de Nueva York.

Christian Encarnacion-Strand y Jeremiah Jackson también conectaron vuelacercas para los Orioles (74-78), que se mantuvieron a tres juegos de los Guardians de Cleveland por el último puesto de la postemporada de la Liga Americana.

PETE ALONSO’S 300TH CAREER HOME RUN COMES AT CITI FIELD! pic.twitter.com/yqJJLdnQ8D — MLB (@MLB) September 16, 2026

Mayo rompió el empate a con un cuadrangular de tres carreras en la undécima entrada. Conectó un lanzamiento de Jonathan Pintaro en cuenta de 0-2 con dos outs y mandó un batazo largo al jardín central que rozó el guante del novato AJ Ewing cuando este chocó contra la cerca.

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La pelota se le escapó a Ewing cuando cayó al suelo, lo que permitió a Mayo recorrer las bases y anotar de pie.

Alonso, quien conectó un récord del club de 264 jonrones para los Mets antes de firmar con los Orioles en diciembre pasado, no conectó ningún hit en sus primeras siete apariciones al plato de la serie antes de sacudir un jonrón solitario de 414 pies contra Kodai Senga para empatar la pizarra 3-3 con un out en la novena entrada.

Un eufórico Alonso lanzó su bate hacia el banquillo de los Orioles y recorrió las bases mientras la multitud de 28,097 personas en el Citi Field —una cifra inferior a las 35,800 del lunes— rugía.

Los aficionados corearon su nombre hasta que Alonso salió del banquillo para saludar, tras lo cual comenzaron los cánticos de “Despidan a Stearns” dirigidos al presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns.

Fue el primer error de Senga al intentar detener un disparo en ocho ocasiones esta temporada.

Los equipos intercambiaron carreras en la décima entrada, cuando Encarnación-Strand anotó tras un lanzamiento descontrolado y Marcus Semien conectó un doble productor con un out para los Mets. Alonso se ponchó ante Pintaro (2-2) en la undécima entrada antes de que el jonrón dentro del parque de Mayo le diera la victoria a Alex Hoppe (1-1).

Andrew Kittredge consiguió su décimo salvamento tras permitir un sencillo productor de carreras de Bo Bichette con dos outs.

Nueva York (69-82) sufrió su tercera derrota consecutiva y se aseguró una temporada perdedora.

Carson Benge conectó un jonrón para los Mets, que quedaron eliminados de la contienda por los playoffs tras la derrota del lunes por 2-1 ante Baltimore. Jared Young bateó un elevado de sacrificio y Juan Soto impulsó una carrera con un sencillo.