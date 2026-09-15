Los Criollos de Caguas anunciaron la firma del guardabosque surcoreano Won-Bin Cho, prospecto de la organización de los Cardinals de San Luis, como su segundo jugador importado para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Cho, de 23 años, se une al lanzador derecho Tyler Myrick como los primeros dos importados anunciados por los Criollos para la próxima temporada.

“Won-Bin Cho es un jugador joven y dinámico que tiene las cinco herramientas. Este año ha demostrado poder, ha conectado muchos extrabases, ha corrido muy bien y también ha robado bases. Además, puede jugar las tres posiciones de los jardines”, dijo el gerente general de los Criollos, Kelvin Colón.

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El jardinero zurdo viene de la mejor temporada de su joven carrera profesional. Entre clase A avanzada con los Peoria Chiefs y doble A con los Springfield Cardinals, Cho bateó para .271, con 20 cuadrangulares, 23 dobles, 74 carreras impulsadas, 71 anotadas y 30 bases robadas en 110 partidos. Además, presenta porcentaje de embasarse de .392 y OPS de .893.

Durante la temporada también fue reconocido como Jugador de la Semana de la Midwest League para el periodo del 26 al 31 de mayo. En esos seis días bateó de 17-7, con seis extrabases y OPS de 1.445. En mayo tuvo promedio de .325, cinco cuadrangulares y OPS de 1.097 en 24 juegos.

“Va a estar con nosotros desde el primer día y creo que es un jugador que puede tener impacto a ambos lados del terreno, tanto ofensiva como defensivamente. Controla muy bien la zona de strike y ha tenido un gran año en las Ligas Menores. Estamos muy contentos de poder contar con él”, añadió Colón.

Cho inició su carrera profesional con los Cardinals en 2022, cuando firmó como agente libre internacional procedente de Corea del Sur. Antes de dar el salto al béisbol profesional estadounidense, era considerado uno de los jóvenes talentos más interesantes de su país y optó por perseguir una oportunidad en las Grandes Ligas en lugar de entrar al sorteo de la KBO.

En cinco temporadas en las Ligas Menores de San Luis, Cho acumula promedio de .250, con 37 cuadrangulares, 210 carreras impulsadas y 107 bases robadas, mientras continúa su ascenso dentro del sistema de los Cardenales.

Los Criollos comenzarán su temporada el 4 de noviembre, cuando reciban a los Senadores de San Juan a las 7:00 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales.