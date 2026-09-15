El cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz deberá ganarse su espacio en el roster de los Dodgers de Los Ángeles para poder treparse al montículo durante la postemporada, informó el mánager Dave Roberts en un aparte con la prensa estadounidense.

Díaz ha tenido un primer año complicado tras firmar un contrato de tres campañas y $69 millones con los Dodgers en la temporada muerta. Posee marca de 2-2, siete salvamentos, una errática efectividad de 11.85 en 13.2 entradas lanzadas durante 16 apariciones y ha desperdiciado cuatro de sus 11 oportunidades de salvamento.

También ha permitido 18 carreras, tres de ellas en el noveno inning de su última presentación frente a los Rockies de Colorado el pasado 17 de agosto. Al día siguiente entró a la lista de lesionados por una inflamación en el cuello.

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Actualmente se encuentra en una asignación de rehabilitación con los Comets de Oklahoma City, filial de los Dodgers en Triple A. Sin embargo, lo que apuntaba a ser una corta estadía en las Menores para recuperar su nivel ha generado aún más interrogantes sobre el naguabeño, quien hace unos años era considerado uno de los mejores relevistas de las Mayores.

Díaz cargó el domingo con la más reciente derrota de Oklahoma City al permitir cinco carreras y conceder tres bases por bolas ante los Space Cowboys, filial de los Astros de Houston. El derecho pudo retirar a un solo bateador.

Por actuaciones como esas, Roberts entiende que el boricua aún no ha recuperado su nivel y evitó comprometerse cuando la prensa le preguntó si estará entre los lanzadores seleccionados para la postemporada.

Dave Roberts on Edwin Diaz's rehab assignment, via @SonjaMChen:



"He needs to pitch better. It hasn't been good."



Diaz rehab assignment so far:

3.1 IP, 6 ER, 4 K, 3 H, 7 BB pic.twitter.com/304XoBbDsU — Underdog MLB (@UnderdogMLB) September 14, 2026

“Necesita lanzar mejor. No lo ha hecho bien. Lanzará el miércoles y supongo que lo evaluaremos entonces”, dijo el dirigente de los Dodgers.

“Lo tengo en muy alta estima, pero en esta situación tiene que haber algo que nos dé motivos para estar seguros y él lo sabe. Quiere lanzar bien. Así que, por mi parte, el miércoles lo observaremos con atención”, abundó.

Díaz subirá a la loma el miércoles contra los Chihuahuas de El Paso, filial de los Padres de San Diego en las Menores. La llegada del tres veces seleccionado al Juego de Estrellas a Los Ángeles generó grandes expectativas, ya que era visto como el relevista que le daría a Roberts la seguridad que no tuvo su bullpen en campañas anteriores.

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En cambio, el primer año del naguabeño vistiendo el uniforme de Los Ángeles ha estado marcado por lesiones, incluida una en el codo derecho que requirió una intervención quirúrgica y que lo mantuvo fuera por más de tres meses. Aun así, el piloto de los bicampeones continúa apostando en Díaz.

“Tenemos que ir con nuestros mejores lanzadores en términos de rendimiento, talento y todo eso”, indicó Roberts.

“Mi apuesta es que (Díaz) estará (incluido en el roster), pero, nuevamente, tiene que haber algún tipo de evidencia o algo que nos permita confiar en él. Mi apuesta es que sí, pero todavía tenemos que ver algo”, continuó.

Los Dodgers clasificaron el lunes a la postemporada con una victoria sobre los Reds de Cincinnati. Será su decimocuarta aparición consecutiva en los playoffs, empatando así el récord de las Grandes Ligas que los Braves de Atlanta establecieron entre 1991 y 2005. Además, lideran la División Oeste de la Liga Nacional con marca de 91-59.