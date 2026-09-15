Houston. Carlos Correa no regresará esta temporada mientras los Atros de Houston continúan en busca de su pase a la postemporada de las Grandes Ligas, dijo el martes el mánager Joe Espada.

Correa estaba trabajando para volver a jugar este año después de someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo el 11 de mayo, la cual se esperaba que lo mantuviera fuera de entre seis y ocho meses.

Este fin de semana parecía que Correa estaba cerca de regresar, y Espada comentó el domingo que probablemente jugaría partidos de rehabilitación con el equipo de Triple-A Sugar Land esta semana. En cambio, decidieron descartar que Correa vuelva a jugar esta temporada y concentrarse en que esté listo para los entrenamientos de primavera del próximo año.

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Espada afirmó que Correa no sufrió un contratiempo, sino que el aumento gradual de la actividad física de cara a su regreso le provocó cierta inflamación en el tobillo.

“Fue la acumulación de lesiones y cada día que practicábamos un poco más en las bases, los swings en el campo, el estar tanto tiempo con los tacos, todo eso le provocó una recaída”, dijo Espada. “Y creo que lo más inteligente ahora es que Carlos se concentre en la próxima temporada”.

Carlos Correa will not return to the Astros this season. The area is inflamed. He will see a doctor tomorrow, said manager Joe Espada.

"The most important thing for him now is to focus on next season," Espada stated. pic.twitter.com/i9OP0vmw0k — Javier Gonzalez (@Astros_Coverage) September 15, 2026

Los Astros llegaron al partido del martes por la noche contra los Royals de Kansas City con un juego de ventaja sobre los Rangers de Texas en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Espada lamentó que Correa estuviera tan cerca de regresar y no pudiera hacerlo realidad.

“¿Es decepcionante saber lo mucho que se esforzó y que al final no lo consiguiera?”, indicó. “Para mí, esa es la parte más decepcionante: saber cuánto trabajo dedicó a intentar recuperarse y ver la luz al final del camino, pero que no hayamos podido superar las horas de trabajo, la tensión que sufrió en el tobillo durante sus entrenamientos, es triste”.

El dirigente puertorriqueño expresó que no creía que Correa pudiera regresar este año, incluso si los Astros llegaban lejos en la postemporada.

“Hemos llegado a un punto en el que tenemos que ser muy prudentes”, sostuvo. “Ha llegado a un punto en el que le cuesta mucho empezar el día. Se despierta por la mañana y, simplemente, ponerlo en marcha es difícil, así que tenemos que ser cautelosos”.

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Correa, que regresó a los Astros tras el sonado cambio del verano pasado con los Twins, jugó en la tercera base para Houston la temporada pasada, con Jeremy Peña en el campocorto. Antes de su lesión esta temporada, volvió a jugar en el campocorto mientras Peña estaba de baja por una lesión en el tendón de la corva.

Correa tiene salarios de $31.5 millones esta temporada, $30.5 millones en 2027 y $30 millones en 2028. Como parte del traspaso, Minnesota pagará a Houston $10 millones cada 15 de diciembre desde este año hasta 2028.

Correa bateaba para .279 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas esta temporada. Seleccionado en primer lugar en el draft amateur de 2012, pasó sus primeras siete temporadas con los Astros antes de firmar con los Twins, donde jugó tres temporadas y media antes del intercambio del verano pasado.