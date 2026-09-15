El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) celebró hoy, martes, una conferencia de prensa para defender la credibilidad de la institución, que será cuestionada en una venidera investigación senatorial, y su presidenta, Sara Rosario, sonó molesta con los nuevos cuestionamientos.

El Copur tiene que rendir cuentas en el Senado de Puerto Rico por medio de la Resolución 586, que investiga, entre otras áreas, los criterios de selección de atletas para competencias internacionales y las finanzas del Copur, que recibe $8 millones de fondos públicos para operar los ciclos olímpicos.

La presidenta del Copur pareció sentir molestia con la investigación al mismo tiempo en que le abrió las puertas, y que adelantó que le sacarán como institución provecho a la misma.

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Rosario afirmó a este diario que, como se dice popularmente, su molestia surge por lo “corridito” que se le cuestiona a la institución.

“Es lo corridito”, dijo en un aparte con ese diario. “Siempre están con el mismo tema: que si no rinden cuentas, que si los estados financieros. Y nosotros siempre rindiendo cuentas y diciéndole ‘tiene estos documentos aquí y allá. Tienen los estados financieros en las agencias de gobierno’”.

“Y hacen investigaciones que laceran la institución, que depende de la opinión del público, de auspiciadores. Eso hace daño a cualquier institución que anda buscando fondos públicos, patrocinadores”, agregó Rosario.

“Pero nada”, concluyó, “nos volveremos a sentar, a responder nuevamente, porque ya estamos cansados de estar respondiendo”.

Sara Rosario conversa acompañada por otros directivos del Copur. Entre ellos están el primer vicepresidente, Carlos Beltrán, el director ejecutivo del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero Lora, ambos en ese orden a su cada uno de sus lados. ( Suministrada )

La investigación del Senado estará a cargo de la Comisión de la Juventud y de Recreación y Deportes. La Comisión ya les solicitó a las federaciones y al Copur un ‘Memorial Explicativo’. Rosario dijo que el Copur debe someter su Memorial en o antes del 23 de septiembre.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta del Copur mostró documentación que, según la líder, muestra que la institución está en cumplimiento financiero por los $8 millones que reciben de fondos públicos, que los criterios de selección de atletas están reglamentados desde el 2012, que es un documento público y que es discutido con las federaciones, así como anunciado públicamente en conferencias de prensa.

Mostró el historial de comparecencias a las que han asistido desde el 2011 en el Departamento de Recreación y Deportes y en la Cámara de Representantes tan reciente como en julio pasado, y ante el Comité Olímpico Internacional.

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“Reiteramos cumplimiento una y otra vez”, subrayó.

Una de las citaciones más recientes fue en julio en la Cámara de Representantes. El Copur también informó en julio que el senador Rafael ‘Rafy’ Santos Ortiz le visitó en la Casa Olímpica. Santos Ortiz pertenece a la misma Comisión de Juventud y Recreación y Deportes que investigará al Copur por medio de la Resolución 586.

Asegurando que su institución tiene las cuentas claras y la evidencia de transparencia, la presidenta del Copur dijo que le sacará provecho a la investigación del Senado para aumentar la credibilidad de la institución. Detalló que el Senado entrará en cuenta de que los $8 millones en fonds públicos no son suficientes.

“A nosotros nos toca proteger la imagen de la institución a la que pertenecemos. Además, esta medida (Resolución 586) la vemos también por el lado positivo. Va a ser una oportunidad para que el país y la Asamblea Legislativa vean cómo con recursos limitados mantenemos un estándar gerencial y un cumplimiento fiscal superior a muchas otras dependencias del gobierno y privadas”, dijo.

“Y, sobre todo”, abundó, “va a ser también una grandiosa oportunidad para mostrar que los $8 millones no dan. Entre la inflación, (la pérdida) de los chavos de la Junta, el Atleta a Tiempo Completo, ya no rinden igual”, aseguró.

“Y vamos a presentar medidas para ver cómo podemos ayudar al deporte, el olímpico, porque en los últimos años no he visto ningún proyecto para ayudar al deporte de alto rendimiento”, adelantó.

La conferencia del Copur contó con representantes de 24 federaciones, según informó la propia institución. También estuvieron presentes atletas, reconocidas figuras del deporte puertorriqueño y el representante José “Conny” Varela.

Varela señaló a este diario que desconoce la razón de la investigación del Senado, pues, a su juicio, la reciente comparecencia del Copur ante la Cámara no dejó dudas sobre el funcionamiento de la Casa Olímpica.