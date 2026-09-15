El traspaso que devuelve a Kawhi Leonard a Toronto ya se ha completado definitivamente, después de que los Raptors y los Clippers de Los Angeles obtuvieran el lunes la autorización de la liga para cerrar el acuerdo que se había acordado a principios de este verano.

Al final, el acuerdo fue el mismo que el acordado hace dos meses y medio: Leonard vuelve a los Raptors, y los Clippers se quedan con Brandon Ingram, Gradey Dick, dos elecciones de primera ronda del draft, dos de segunda ronda y un intercambio de elecciones.

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“Estamos encantados de dar la bienvenida a Kawhi de vuelta a Toronto”, declaró Bobby Webster, director general y vicepresidente ejecutivo de los Raptors. “Su impacto en nuestra organización, nuestra ciudad y nuestro país es innegable, y él encarna la competitividad y la mentalidad ganadora que tanto valoramos. Creemos que su liderazgo, su experiencia y su talento nos ayudarán a seguir avanzando hacia nuestro próximo título”.

Se trata de un fichaje de gran envergadura para Toronto, que se proclamó campeón de la NBA en 2019 con Leonard al frente y que espera luchar por el título en la Conferencia Este. Sin embargo, ambas partes dejaron el acuerdo en suspenso a principios de julio, a la espera de que se resolviera la investigación de la NBA sobre si los Clippers eludieron las normas del tope salarial en relación con la remuneración de Leonard.

A raíz de esa investigación, la NBA impuso a los Clippers a principios de este mes sanciones muy severas: suspendió al propietario Steve Ballmer durante un año, multó al equipo con 30 millones de dólares y le obligó a renunciar a cinco elecciones de primera ronda del draft, entre otras sanciones.

Leonard, dos veces MVP de las Finales de la NBA, fue sancionado con una multa de 700,000 dólares como consecuencia de esa investigación. Sin embargo, no fue suspendido ni se rescindió su contrato, y los Raptors parecen estar convencidos de que su situación no se verá afectada.

Leonard, de 35 años, pasó una temporada en Toronto, donde llevó a los Raptors a su único título. Acaba de completar la temporada con el mayor promedio de puntos de su carrera: 27.9 puntos de media en 65 partidos con los Clippers.

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Leonard ha sido elegido siete veces para el All-Star, siete veces para el All-NBA, es bicampeón de la NBA (también ganó en 2014 con San Antonio) y está considerado uno de los mejores defensores de la liga. Se espera que firme una renovación con los Raptors una vez que se cierre el traspaso.

Toronto visitará a los Clippers el 2 de noviembre y los recibirá en casa el 1 de enero. Además, está previsto que ambos equipos se enfrenten en Vancouver en un partido de pretemporada el 10 de octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.