Puerto Rico mantuvo su paso perfecto en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino al superar el lunes en tres parciales a Nicaragua en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, México.

Los marcadores de la victoria fueron 25-17, 25-11, 25-9.

Las puertorriqueñas con récord de 3-0 cerrarán este martes la fase preliminar ante República Dominicana (3-0), en un duelo que definirá el liderato del Grupo A y el boleto directo a la ronda semifinal. El choque está pautado para las 6:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Contra las nicaragüenses, Ivania Ortiz volvió a encabezar la ofensiva boricua con 12 puntos, producto de siete ataques, un bloqueo y cuatro servicios directos. Le siguió Neira Ortiz con 10 unidades.

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El sexteto patrio dominó 37-18 en ataques, 9-2 en bloqueos y 8-2 en servicios directos. Además, Nicaragua cometió 21 errores no forzados, frente a 15 de Puerto Rico.

“Nuestro servicio ha sido bueno. Al igual que en el partido contra Canadá, enfatizamos la importancia del saque. Desde la línea de servicio hemos ejercido presión y hoy (lunes) logramos complicarle el pase a Nicaragua. Para el último partido de la fase de grupos frente a República Dominicana esperamos hacer lo mismo”, expresó la boricua Valeria Vázquez tras el choque.

Ninguna jugadora nicaragüense alcanzó doble dígitos. Su mejor anotadora fue Brittany Forbes con ocho tantos. Josafat Díaz aportó cuatro.

La libero de Nicaragua, María Roa, señaló que el equipo con foja de 1-2 continúa mostrando avances a medida que suma partidos en el torneo.

“No fue un partido fácil. Pienso que hemos evolucionado con cada partido y hemos tomado mayor confianza. Nos fue mejor en este partido que contra República Dominicana. Nos estamos preparando para el Final Four de AFECAVOL (Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol), buscamos una mejor coordinación, un mejor trabajo en equipo y hacer un mejor papel. Se trata de mejorar”, indicó Roa.