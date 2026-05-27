La Selección Nacional de Voleibol femenino Sub-17 cayó el martes ante Estados Unidos en tres parciales en su primer choque en la Copa Panamericana de Norceca en el Complejo José Simón Azcona en Tegucigalpa, Honduras.

Los parciales del revés fueron 17-25, 20-25 y 26-28.

Puerto Rico enfrentará a República Dominicana, que también pertenece al Grupo A, este miércoles a las 7:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Estados Unidos tomó control temprano con presión desde el servicio y un bloqueo efectivo, mientras Puerto Rico ajustó su ritmo en el segundo set y mantuvo el marcador cerrado hasta el tramo final.

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En el tercer set, las boricuas encontraron su mejor nivel ofensivo y forzaron puntos extras antes de que las norteamericanas cerraran el encuentro. Carinialys Kuilan lideró la ofensiva boricua con nueve puntos.

“Fue nuestro primer partido y uno bastante bueno. Todas hicieron un gran trabajo y estuvimos más calmadas en el tercer set. Es cuestión de tiempo para encontrar un mejor ritmo de juego”, expresó la capitana puertorriqueña Daniela Echeandia.

El formato del torneo establece que los dos mejores equipos avanzarán directo a semifinales. El tercer mejor sexteto global y los segundos de cada llave disputarán los cuartos de final.

El Grupo B lo comprende Canadá, Honduras y Perú. Mientras, en el C están Venezuela, México y Costa Rica.