La Selección Nacional de voleibol masculino quedó fuera del Preolímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 luego de caer este miércoles en tres parciales ante México en el juego por el quinto lugar del Campeonato Continental de Norceca, que se celebra en Canadá.

Puerto Rico perdió con marcadores de 26-24, 33-31 y 25-16 para finalizar en la sexta posición del torneo continental.

Los boricuas necesitaban ganar el partido ante México para terminar en el quinto puesto y así poder avanzar al Preolímpico, que comenzará el viernes con las semifinales en Canadá y otorgará un solo boleto a las Olimpiadas.

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El revés cerró la primera de tres vías de clasificación olímpica que tenía disponible el sexteto patrio. La segunda oportunidad será el Campeonato Mundial de 2027, para el cual Puerto Rico todavía no tiene asegurada su participación. La clasificación al Mundial estará sujeta a su posición en el ranking mundial y el torneo concederá tres boletos olímpicos adicionales.

El tercer y último camino será precisamente el escalafón mundial, que repartirá otros tres pases a Los Ángeles 2028.

Ante los aztecas, Puerto Rico tuvo en Pelegrín Vargas Jr. a su principal anotador, con 18 puntos. Jair Santiago y Pedro Molina aportaron 10 tantos cada uno.

México, por su parte, contó con Mauro Fuentes como su líder ofensivo con 16 puntos. Franky Hernández sumó 14, mientras que Diego González y Axel Rodríguez aportaron 12 cada uno.

Los mexicanos dominaron el renglón de ataques, 49-44, y los bloqueos, 10-6. Puerto Rico, en cambio, tuvo ventaja en los puntos por errores del rival, 22-19.