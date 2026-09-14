La Selección Nacional de voleibol masculino enfrentará este lunes a Cuba en los cuartos de final del Campeonato Continental de Norceca en un encuentro pautado para las 3:30 p.m. (hora de Puerto Rico) en el Avenir Centre de Moncton, Canadá.

Puerto Rico aseguró su boleto a los cuartos de final el domingo tras derrotar en tres parciales a Curazao, 25-18, 25-22 y 25-23, para cerrar la etapa preliminar con marca de 1-2 y en el tercer puesto del Grupo A. Los boricuas sufrieron sus derrotas ante Canadá y México.

De los boricuas caer, jugarán el martes por las posiciones del 5-8. En el caso de terminar en el quinto lugar, Puerto Rico podría jugar el Preolímpico, que otorgará un solo boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026.

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El único sexteto entre los participantes que ya tiene asegurada su clasificación olímpica es Estados Unidos, por su condición de país anfitrión.

El torneo representa la primera de tres vías de clasificación para la cita olímpica. La segunda será el Campeonato Mundial de 2027, que concederá tres boletos adicionales. La tercera y última vía será a través del ranking mundial, que también otorgará tres pases.

La Selección Nacional masculina nunca ha participado en unos Juegos Olímpicos en voleibol.