Con una exhibición de potencia y control desde la línea de servicio, la Selección Nacional de Voleibol de Puerto Rico arrolló ayer miércoles a la de Surinam con marcador de 3-0 en la continuación del torneo Final Six de Norceca, que se celebra en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns en Ponce.

Los parciales del partido fueron por marcadores de 25-16, 25-13 y 25-9.

El conjunto boricua, que ya garantizó su presencia entre los mejores del certamen, impuso su dominio con una abrumadora ventaja de 11-0 en puntos directos por saque y mejor desempeño en todos los aspectos del juego.

Con el triunfo, Puerto Rico se mantiene invicto con marca de 3-0 y enfrentará este jueves a Canadá a las 8:00 p.m., mientras que Surinam (0-3) se medirá ante Estados Unidos a las 6:00 p.m. La jornada abrirá a las 4:00 p.m. con el duelo entre República Dominicana (1-2) y México (2-1).

El dirigente Jamille Torres Rosario aprovechó el duelo para rotar su plantilla y dar descanso a varios titulares. Inició el encuentro con Luzgardo Liciaga en la colocación; Iván Fernández y Jonathan Rodríguez como centrales; Axel Meléndez, Diego Rosich y Sebastián Negrón como atacantes; y Luis Beltrán como líbero. Pese a los ajustes, el dominio local nunca estuvo en duda.

Puerto Rico superó a su rival 35-8 en remates, 11-0 en saques directos y 9-5 en bloqueos, aunque cometió más errores no forzados (25) que Surinam (20). Aun así, la diferencia en ejecución ofensiva fue amplia.

Desde el primer set, los boricuas impusieron su ritmo con una cómoda ventaja de 17-7 y cerraron el parcial 25-16, liderados por el opuesto Sebastián Negrón. En el segundo, continuaron castigando con el servicio y mejor control de balón para dominar 25-13. La historia se repitió en el tercero, cuando el equipo caribeño mantuvo la presión hasta sellar el triunfo 25-9.

Jonathan Rodríguez y Negrón encabezaron la ofensiva puertorriqueña con 13 puntos cada uno, mientras que Gyles Black fue el mejor por Surinam con apenas cuatro tantos.

“Estoy agradecido por la oportunidad de jugar en Puerto Rico por primera vez”, expresó emocionado el atacante Axel Meléndez tras la victoria. “Fue un partido muy importante y vinimos aquí a hacer nuestro trabajo. El objetivo es la medalla de oro, y me gustó mucho la energía y buena vibra del grupo antes del juego. Teníamos un plan y lo ejecutamos lo mejor que pudimos”.

Por su parte, el atacante surinamés Gianni Ritfeld destacó la entrega de su equipo pese a la superioridad del rival.

“Sabíamos que eran más fuertes, pero vinimos a dar lo mejor de nosotros. No todo salió bien, pero jugamos con corazón. Ahora toca trabajar en el servicio y el bloqueo para mejorar en los próximos partidos”, sostuvo.

Con la solidez mostrada, Puerto Rico reafirma su condición de favorito en el Final Six y mantiene su ruta firme hacia la fase final del torneo continental.