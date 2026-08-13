La Selección Nacional de voleibol masculino mantuvo vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Panamericana Masculina al vencer el miércoles en tres parciales a Costa Rica en el Poliforum 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de México.

Los marcadores del triunfo fueron 25-22, 25-21 y 25-23.

“Esta era una victoria crucial para nosotros. El plan era venir a sacar la victoria para seguir en la contienda por conseguir una medalla”, expresó el líbero puertorriqueño Dennis del Valle al finalizar el encuentro.

“Costa Rica es un equipo bien joven, bien talentoso, con muchachos atléticos y que tienen la misma garra que nosotros. Fue un partido bien disputado”, agregó Del Valle.

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Puerto Rico con marca de 1-2 cerrará este jueves la ronda de grupos ante Trinidad y Tobago.

Pedro Molina lideró la ofensiva boricua ante los costarricense con 20 puntos. Le siguió Ismael Alomar con 10 unidades, incluidos cinco bloqueos.

Por Costa Rica, Gilberth Solano fue el mejor anotador con 11 tantos.

Puerto Rico dominó 35-24 en ataques, 15-10 en bloqueos y 2-0 en puntos directos de servicio. Costa Rica, sin embargo, cometió menos errores no forzados, con 23 frente a 32 de los boricuas.

“Seguiremos con la mentalidad de conseguir la victoria y seguir rotando al personal en la cancha, para que cuando se les necesite todos se sientan cómodos, porque este es un torneo bien largo”, sostuvo Del Valle.

Costa Rica, por su parte, concluyó la ronda preliminar con récord de 1-3 y deberá esperar por el resto de los resultados del grupo para conocer su posición final.