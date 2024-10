Lo fácil es pagar, si hay dinero. Lo humanamente correcto es combatir.

Hay maneras de darle la vuelta a la regla de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) que hace innelegible para representar a Puerto Rico a los voleibolistas de la diáspora que están registrados bajo USA Volleyball.

Pagar es una. Otra es decirle a la FIVB que considere a Puerto Rico, entre otras naciones de voleibol, que se está viendo afectado por la regla, la que dice que un jugador pertenece a la federación a la que esté afiliado indistintamente de que nació y se desarrolló en otra nación.

Las salidas las informa y las opina el puertorriqueño y licenciado Jaime Lamboy, que fue director de los programas nacionales de la Federación Puertorriqueña Voleibol (FPV), que dirigió el Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico y presidió la Comisión Legal de la FIVB y ahora se desempeña como el jefe legal de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

PUBLICIDAD

La primera solución es pagarle a la FIVB para cambiar el registro de federación de origen desde la de Estados Unidos a la de Puerto Rico, como se ha hecho en el pasado con los casos reciente de jugadores que se han cambiado entre esas federaciones, como Gabriel García de Puerto Rico a USA Volleyball, y Maurice Torres hacia Borinquen.

Pero hay que dar dinero para completar el proceso y el pago varía dependiendo del estatus del atleta. Si el caso es de un adulto, que ha jugado para una selección nacional, el pago puede alcanzar $25,000. Si es un menor el atleta, sin experiencia en selecciones, el pago no baja de $2,000.

Por otro lado, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, quien denunció la regla, dijo luchará por derogar la misma a partir del Congreso de la FIVB el mes próximo.

Y que sepa Trabanco que hay un argumento para luchar la regla, uno que Lamboy elaboró elocuentemente a este diario.

A resumidas cuentas, Lamboy cree que Puerto Rico, como territorio de Estados Unidos, con una emigración natural a ese país y como nación competitiva, está en “desventaja” ante Estados Unidos al aplicarse la regla.

“En la aplicación de la regla, esto puede crear una situación de desventaja para Puerto Rico por razón del flujo migratorio que hay desde Puerto Rico a Estados Unidos. Pone a Puerto Rico en desventaja porque hay jugadoras puertorriqueños nacidas en Puerto Rico o nacidas en Estados Unidos de padres puertorriqueños que se identifica con Puerto Rico, que solamente quisieran representar a Puerto Rico, que Estados Unidos no tiene interés de convocarls o que no tienen ninguna oportunidad de ser convocados y por razón de la regla no pueden representar a Puerto Rico”, comenzó Lamboy en su elocución.

PUBLICIDAD

“Eso hace interesante el que la FIVB considere la creación de una regla para atender los casos de estos países que comparten el pasaporte, como Puerto Rico. Se crea una situación de desventaja en el que la metrópolis, en este caso Estados Unidos, desde el punto de vista deportivo, adquiere una ventaja adicional”, agregó.

La FPV tiene múltiples casos de jugadoras y jugadores boricuas en Estados Unidos con la restricción de no poder representar a Puerto Rico porque están afiliados a USA Volleyball para poder ver acción en los torneos de clubes de Estados Unidos. Inclusive, la FPV tuvo que pagar un ‘fee’ para que el boricua Diego Villafañe esté jugando con los Caribes de San Sebastián en el Voleibol Superior 2024 ya que el atleta está registrado en USA Volleyball, puso como ejemplo Trabanco.

La regla parece ser única del voleibol, según varios entrevistados. De hecho, este diario consultó con el medallista olímpico, el luchador Sebastián Rivera, quien dijo que era regla no aplica a la lucha olímpica. Detalló que él, como creció en Estados Unidos, estuvo afiliado a USA Wrestling y dijo que no tuvo problemas con hacer de Puerto RIico su federación de origen porque la afiliación de USA Wrestling tiene un año de vigencia, al cabo del cual el atleta es ‘agente libre’.

“No tuve problemas Al cabo de un año de contrato con USA Wreslting, tuve que esperar un año inactivo y entré a la Federación de Puerto Rico”, dijo el medallista de bronce en los Juegos París 2024.

Según Trabanco, la regla de voleibol hace al atleta parte permanente de USA Volleyball al firmar afiliación con Estados Unidos hasta tanto el atleta solicite un cambio.