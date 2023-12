San Sebastián. A sabiendas de que una derrota significaría su eliminación y el fin del sueño de darle a San Sebastián su primer campeonato desde 1999, los Caribes lo dejaron todo el viernes en la cancha del Coliseo Luis Aymat Cardona para superar a los Changos de Naranjito, y forzar un séptimo juego en la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Parecía una hazaña imposible. Bajo la nueva dirección de Luis Francisco León en sustitución de Javier Gaspar, Los Caribes habían perdido dos de los primeros tres parciales y en una de las gradas se empezaba a escuchar a los fanáticos de los Changos corear: “De seguro te visitan, los Changos campeones”, por todo lo alto. Incluso, Naranjito estuvo a dos puntos de alzar su vigesimoquinto título.

Pero el sexteto de Las Vegas del Pepino se negó a morir, y remontó el partido en cinco dramáticos sets. Un resultado que había sido puesto en duda, cuando el apoderado Angelo Ferrante destituyó a Gaspar en menos de 24 horas del sexto partido.

“El equipo pidió un cambio y yo quería una reacción. No soy el primero ni el último que ha tomado esa decisión. Se ha dado en el pasado y no fue una personal, fue una del equipo por el bien colectivo. Los cambios siempre son buenos, lo difícil era hacerlo en un momento tan complicado como de camino para un sexto juego. Si el equipo quería un cambio y yo quería una reacción, no había otra opción que hacer el cambio”, expresó Ferrante sobre su determinación con la dirección técnica de San Sebastián.

Previo al partido del viernes, el apoderado aseguró a Primera Hora que la sustitución de Gaspar se debía a que los jugadores de los Caribes estaban disgustados con la forma que se estaba dirigiendo el conjunto en la serie final y “se colmó la copa” cuando este decidió que no habría práctica el jueves tras la derrota en tres sets en Guaynabo.

El dirigente Javier Gaspar durante la final del Voleibol Superior Masculino entre los Caribes de San Sebastián y los Changos de Naranjito. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Sobre su repentina incorporación a San Sebastián, León relató que recibió el jueves una llamada de Ferrante, a quien considera un gran amigo, para que lo ayudara en la práctica del sexteto debido a que no contaban con un dirigente.

“He llegado a San Sebastián porque soy muy amigo del doctor Ferrante, y él me pidió que le diera una mano con la dirección y práctica del equipo. Le debo muchos favores, es mi gran amigo y aquí estoy”, dijo León. “En menos de 24 horas, lo que hice fue tratar de ajustar una serie de cosas que yo iba viendo y se podían hacer para que haya mejor calidad de juego”.

De acuerdo con Ferrante, León se integró al equipo “sin cobrar un centavo”.

Con la movida, León está en una posición que nunca se hubiese esperado en su longeva carrera, ya que, con solo dos victorias, se podría coronar campeón del Voleibol Superior Masculino.

Por su parte, Pelegrín Vargas hijo optó por emitir expresiones sobre la destitución de Gaspar debido a que tenía instrucciones de no comentar al respecto. Sin embargo, el Jugador Más Valioso del torneo indicó que será difícil perder el séptimo juego este domingo si el equipo se mantiene con la paciencia que tuvo el viernes.

“Yo creo que va a ser bien difícil ganarnos si nos mantenemos así y mantenemos la paciencia y perseverancia. Es un caparazón que es bien difícil de romper porque estamos unidos en el momento más complicado y de más tensión. Y yo creo que eso va a ser la diferencia”, afirmó Vargas hijo a este diario, después de haber anotado 31 puntos a Naranjito.

De otro lado, el acomodador de Naranjito, Juanmi Ruiz, indicó que la sustitución de técnicos fue un factor que tal vez sirvió de motivación para los Caribes y que, al conocer las tendencias del nuevo entrenador, se podrán preparar mejor para el séptimo choque.

“Fuera de lo que personalmente significa Gaspar para el voleibol en Puerto Rico, no estamos pendientes a eso. A ellos les dio un push extra de que ya no tienen a su dirigente, el que los trajo a la final. El entrenador de hoy jugó una machina, entrando y sacando a los jugadores, y eso a nosotros no nos permitió establecer un patrón, pero ya lo vimos hoy y nos prepararemos mejor para el próximo partido”, comentó Ruiz.

“Esto es una serie que, antes de empezar, dijimos que iba a ser una larga. Todos los partidos han sido bastante cerrados. El reflejo de los partidos que se han ganado en tres parciales no quiere decir que han sido juegos fáciles; han sido complicados. El que se emplee mejor (el domingo) saldrá con la victoria”, agregó.

El séptimo juego de la LVSM será este domingo, a las 7:00 p.m., en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo.