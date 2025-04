La final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) entre las Criollas de Caguas y las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce se pondrá en marcha a partir del martes, en lo que pareciera un viaje en el tiempo.

El baile de coronación --a un máximo de siete juegos-- arranca en el hogar de las Criollas, el Coliseo Roger Mendoza, con la intención de ponerle punto final a aquella serie final inconclusa del 2021.

“Esta serie final fue la que no se dio hace cuatro años”, expresó el apoderado crustáceo, Marcos Martínez, en una conferencia de prensa organizada por las propias Cangrejeras, de cara a la final 2025.

El sexteto criollo y el cangrejero disputarán una final luego de la abortada en el 2021, cuando a las entonces Sanjuaneras de la Capital les fue confiscada la final y se le otorgó el título a Caguas. Aquel campeonato no disputado fue el último cetro de las Criollas al presente.

En el 2021, las Cangrejeras, antes Sanjuaneras, tomaron la decisión de no jugar en la serie final debido a que no pudieron sustituir a la refuerzo Destinee Hooker por embarazo. La base de la Federación Puertorriqueña de Voleibol para denegar la petición fue que la gestación no era un motivo que aparecía en el reglamento del ente federativo como aceptable para sustituir jugadoras. El único motivo que contemplaba el reglamento era en base a una lesión.

Molesto por la decisión, Martínez llevó el caso hasta las cortes del país, violando los reglamentos ligueros de atender todo caso en foros deportivos. Y en su pelea, retiro a su equipo del primer juego y le ordenó no acudir al segundo ganándose la confiscación y sucesivamente una suspensión de un año para la organización.

Santurce repite tres jugadoras de aquella edición. Son elas Neira Ortiz, Debora Seilhamer y Shirley Florián.

“Estoy muy feliz de estar en nuestra tercera final consecutiva, junto a este grupo de compañeras que son unas luchadoras. Tuve mis dudas en un momento dado, en cuanto a cuán lejos íbamos a poder llegar, pero ciertamente el equipo ha jugado muy bien, asumió su rol. No somos el equipo talentoso del año pasado, pero ciertamente somos más luchadoras, más competitivas y nos esforzamos mucho más en la cancha para lograr el mismo objetivo, que es ganar el campeonato”, compartió Seilhamber, líbero y capitana de la escuadra de la capital.

Las Cangrejeras, que concluyeron terceras en la fase regular, han sido dirigidas toda esta temporada por el español Pascual Saurín.

“Ahora empiezo a notar que es importante una final Caguas contra Santurce. Así que para mí es también un orgullo estar presente”, expresó Saurín.

De otro lado, la escuadra del Valle del Turabo retorna al baile de coronación tras dos años sin acto de presencia. Caguas sumaba siete finales al hilo antes de eso.

“Es el evento cumbre después de cuatro meses y medio de trabajo... Son los dos equipos que mejor se prepararon para estar en este baile. Son dos pueblos que la fanaticada va a seguir. Están esperando esta serie hace cuatro años... es una nueva oportunidad para ese campeonato”, aseveró, de otra parte, el técnico criollo, Juan Carlos Núñez.

Núñez lleva dirigiendo a las Criollas hace ocho años.

El único asterisco que puede llevar la serie en esta ocasión es que se extienda a un séptimo partido pues la fecha confligiría con el fin de los permisos para el uso de las refuerzos. Santurce incluso dijo que se sucediera que no puede jugar sin refuerzo optaría por no acudir al juego nuevamente.

Calendario de la final:

Martes, 22 de abril: Santurce en Caguas, Coliseo Roger Mendoza, 8:20 p.m.

Jueves, 24 de abril: Caguas en Santurce, 8:12 p.m.

Sábado, 26 de abril: Santurce en Caguas, Coliseo Roger Mendoza, 8:20 p.m.

Lunes, 28 de abril: Caguas en Santurce, Coliseo Roberto Clemente, 8:12 p.m.

Miércoles, 30 de abril: Santurce en Caguas, Coliseo Roger Mendoza (de ser necesario, DSN) 8:20 p.m.

Viernes, 2 de mayo: Caguas en Santurce, Coliseo Roberto Clemente (DSN), 8:12 p.m.

Domingo, 4 de mayo: Cancha neutral (DSN)