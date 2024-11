Todavía resuena el campanazo que se dio el sábado en la Copa Buzzer Beater, de paso, el único tablazo suscitado en la apertura de las categorías senior femenino y senior masculino del torneo. Hablamos de la victorias que lograron las no preclasificadas Angels de las Academia Discípulos de Cristo de Bayamón sobre la Academia Cristo de los Milagros de Caguas, con el cual las primeras se han metido al ‘Sweet 16′ del torneo dejando fuera a las sextas clasificadas.

Con un juego gigantes de Keraliz Serrano, quien marcó 18 puntos, Discípulos le arrebató a Cristo de los Milagros el momentum que llevaban al torneo y que incluía la coronación en tres invitacionales consecutivos: los de Notre Dame, Saint John’s y el suyo propio.

Las Angels se impusieron por parciales 25-20 y 25-11, dejando a todos los presentes boquiabiertos.

Buzzer Beater, Discípulos de Cristo tumbó a Cristo Los Milagros en ronda de 32. ( Suministrada )

“Quisiera saber la manera de cómo lograr que en una derrota fuerte, no lloren mis niñas (me parte el corazón verlas)”, escribió la entrenador de Cristo de los Milagros, Jetzabel del Valle, en sus redes sociales. “Pero si busco la manera y les hago entender que esto es parte de la vida, se gana y se pierde... que el mundo no termina aquí, al contrario, una derrota te enseña a ser más fuerte”.

En cambio, una victoria también fortalece y ahora las Angels van al ‘Sweet 16′ del senior femenino ahora como las sexta clasificadas junto a las otras 15 preclasificadas desde el saque del torneo y que han confirmado sus posiciones para la acción de este martes. Son estas BMA (1), Colegio Adianez (2), San Felipe de Arecibo (3), Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN) (4), NW Bilingual Vega Alta (5), Piaget de Manatí (7), Masis School (8), Jireh Kingdom (9), Cupeyville School (10), Notre Dame de Caguas (11), Caguas Private School (12), Sagrado Corazón de Ponce (13), CIEM de Carolina (14), Saint Francis School (15) y Guamaní de Guayama (16).

Este martes BMA enfrenta a Guamaní a las 12:00 p.m., Masis a Jireh a las 1:15 p.m., CPN a Sagrado a las 2:30 p.m., San Felipe a CIEM a las 3:45 p.m.; Piaget a Cupeyville a las 5:00 p.m., Adianez a Saint Francis a las 6:15 p.m., NW Bilingual a Caguas Private a las 7:30 p.m., y Discípulos a Notre Dame a las 8:45 p.m.

Por su parte, el ‘Sweet 16′ de senior masculino nos llega sin sorpresas mayúsculas con los partidos San Ignacio (1) vs. Sagrado Corazón (16) a las 12:00 p.m., Caribbean (3) vs. BMA (14) a las 1:15 p.m., Froebel (7) vs. La Milagrosa de Cayey (10) a las 2:30 p.m., Marista de Guaynabo (11) vs. Piaget (6) a las 3:45 p.m.; Saint Francis (4) vs. Tásis (13) a las 5:00 p.m.; San José (2) vs. San Felipe (15) a las 6:15 p.m.; Adianez (8) vs. Notre Dame (9) a las 7:30 p.m. y Discípulos (5) vs. St. John’s (12) a las 8:45 p.m.

De todos esos equipos, el único que no fue preclasificado en el Top-16 fue Sagrado Corazón, quien era el 17 y superó en el torneo al originalmente el número 16, Cupeyville.

El torneo además incluirá el martes temprano algunos partidos junior y juvenil y el Elite 8 del torneo de escuelas públicas.