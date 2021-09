La jugadora de las Sanjuaneras de San Juan, Debora Seilhamer, y otras figuras del Voleibol Superior Femenino reaccionaron indignadas el viernes a la determinación de la liga (LVSF) de no darle paso a una solicitud del equipo para reemplazar a la jugadora Destinee Washington, quien se encuentra en estado de gestación y su embarazo es uno de alto riesgo.

Mediante un comunicado enviado por las Sanjuaneras, Seilhamer expresó que “es inaceptable que la LVSF no considere un ataque cardiaco, un derrame cerebral o como en este caso, un embarazo de alto riesgo, como una situación meritoria para avalar una sustitución”.

“Es aún más indignante y reprochable que una liga de mujeres no proteja la integridad de la mujer y que pretendan exponer a una mujer embarazada de alto riesgo a recibir golpes que puedan poner en riesgo su salud y la de su bebé”, agregó Seilhamer en el escrito.

Las Sanjuaneras, que el sábado inician su participación en la serie final del Voleibol Superior Femenino ante las campeonas defensoras, Criollas de Caguas, hicieron a la Federación de Voleibol de Puerto Rico su petición de sustituir a Washington por estar la jugadora “medicamente inhabilitada” según evidencia que poseían pero que no revelaban por no violar la Ley HIPAA que protege la confidencialidad y privacidad de los pacientes.

El director de torneo, José ‘Picky’ Servera, emitió un ‘no ha lugar’ a la primera petición argumentando que la petición de San Juan no se atemperaba a lo que dispone el reglamento en cuanto a sustitución de jugadores. Según Servera, el reglamento utiliza la palabra ‘lesión’, no ‘condición’, y argumentó que lesión no es lo mismo que condición

El equipo insistió en una segunda petición para reemplazar a Washington y esta fue denegada por el presidente de la Federación, César Trabanco, ratificando la decisión de Servera.

Es inconcebible que una liga de mujeres no se tome en cuenta ni en consideración un embarazo de alto riesgo, hecho que solo puede pasar al ser mujer y que a estas alturas nuestro reglamento, y quienes lo interpretan, obvian” - Génesis Collazo, voleibolista

Ante esto, las Sanjuaneras acudieron al Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico el jueves buscando se apruebe su solicitud.

No fue hasta la emisión del comunicado de prensa del viernes que se supo públicamente que la condición médica de Washington es un embarazo de alto riesgo.

Natalia Valentín, quien también es la capitana de nuestra Selección Nacional de Voleibol, detalló por su parte que “determinaciones como la que se nos ha notificado en esta fecha obligan a que se exija mayor amplitud al momento de definir el concepto de lo que es una lesión en el reglamento de una liga de voleibol femenino toda vez que estar embarazada no es estar lesionada ni incapacitada, pero un embarazo diagnosticado como de alto riesgo requiere particular atención tanto de la mujer embarazada como de los equipos y entidades que rigen la práctica del deporte en la Isla y en cualquier parte del mundo”.

Por su parte la voleibolista Génesis Collazo se mostró indignada ante una situación en la cual puede estar cualquier mujer.

“Me uno a las palabras de mis compañeras de equipo. Es inconcebible que una liga de mujeres no se tome en cuenta ni en consideración un embarazo de alto riesgo, hecho que solo puede pasar al ser mujer y que a estas alturas nuestro reglamento, y quienes lo interpretan, obvian”, dijo Collazo.