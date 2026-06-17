El asesinato de la joven madre Reagan Michelle Simmons-Hancock a manos de su amiga, Taylor Parker, quien fingió estar embarazada, se vuelve a tratar en el nuevo documental “Maternal Instinct” de Netflix.

La película incluye emotivas entrevistas con los seres queridos de Reagan, así como con el exnovio de Parker, Wade Griffin, y miembros de su familia, muchos de los cuales describen al asesino como “malvado”.

Pero en la edición final se omitieron muchas pruebas escalofriantes que tuvieron un papel fundamental durante el juicio de 2022.

Lo que no se vio en Netflix

Cabe resaltar que Parker pasó 10 meses fingiendo un embarazo, usando una barriga postiza e incluso organizando una fiesta para revelar el sexo del bebé.

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Según los fiscales, a medida que se acercaba la fecha prevista para el parto de su amiga, Reagan, la mujer llegó a su casa y la golpeó con un martillo y un frasco antes de apuñalarla más de 100 veces. Luego de que su amiga estuviera muerta, decidió robarle al bebé de su vientre.

El falso embarazo y el asesinato

Posteriormente, Parker alegó haber dado a luz al borde de la carretera y haber llegado a un hospital con el bebé, que trágicamente no sobrevivió. Pero, después de que Parker se negara a someterse a un examen médico, el personal comenzó a darse cuenta de la horrible verdad.

Aunque Netflix no lo muestra, una de las dudas que más tienen los espectadores es: “¿cómo es posible que Wade [pareja de la asesina] no supiera que estaba fingiendo un embarazo?”.

Según el tribunal, Wade admitió que tenía algunas dudas, pero que cada vez que interrogaba a Parker, ella tenía una respuesta. Incluso, al momento de tener intimidad, pedía que apagaran las luces.

También afirmó que él no podía estar presente en muchas de sus citas médicas debido al COVID-19 y que a medida que se acercaba la fecha de parto ficticia y su supuesta barriga crecía, la asesina alegó que estaba experimentando complicaciones graves y que corría un alto riesgo de sufrir un aborto espontáneo.

La mamá de Taylor sabía todo

Los espectadores de Netflix vieron cómo Parker mentía a menudo sobre su madre, Shonna Prior, afirmando que era malvada e incluso falsificando mensajes de texto de ella, pero poco se dijo sobre su relación. En realidad, la pareja apenas se había hablado durante meses antes del asesinato.

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Según KTAL News, que cubrió el juicio, Prior estaba con Parker cuando le practicaron una histerectomía y sabía que no podía quedar embarazada.

Su madre declaró ante el jurado que una amiga le envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook de la fiesta de revelación de género de Parker, a la que su madre no fue invitada, en 2019.

“Así que se lo envié a Taylor y le dije: ‘¿Qué se supone que les diga a mis amigas cuando me digan que voy a ser abuela otra vez?’”, declaró Prior ante el tribunal.

Las armas utilizadas y llamadas a su mamá

El médico forense testificó que Reagan sufrió 39 lesiones por traumatismo contundente, que resultaron en cinco fracturas de cráneo distintas y una fractura de nariz.

Estas devastadoras lesiones indicaban que Parker golpeó repetidamente a Reagan en la cara y la cabeza con un martillo de orejas. Además, utilizó como arma un pesado frasco de vidrio de casi 4.4 libras lleno de recuerdos de boda y lo hizo añicos contra Reagan.

Durante el mediático juicio, los fiscales reprodujeron una serie de grabaciones explosivas de llamadas telefónicas desde la cárcel entre Parker y su madre.

En lugar de mostrar remordimiento o abordar la gravedad del horrible crimen, las grabaciones revelaron una escalofriante desconexión con la realidad que los fiscales utilizaron para demostrar su falta de conciencia.

No se preocupó por el bebé

Durante el juicio, Amanda Pirkey, una enfermera que se detuvo para ayudar después de que Parker fuera detenida, testificó que la asesina parecía más preocupada por limpiar la sangre de su cuerpo que por preguntar por el recién nacido.

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Según KTAL News, Pirkey recordó que Parker le preguntó: “¿Puedo quitarme esto de encima? Quiero quitarme esta sangre”.

Se indicó que Pirkey consiguió toallas de papel y botellas de agua, dándole una para beber y usando la otra para limpiarse la cara.

Además, se limpió uno de los pies antes de que Parker hiciera lo mismo con el otro, demostrando una urgencia inusual por borrar la evidencia física de su crimen.

De acuerdo a Pirkey, mientras limpiaba la sangre, Parker añadió que le “daba asco” o “me repugnaba” e hizo un ruido de arcadas.

Taylor Parker ya tenía hijos y estaba demandada

Durante la fase de sentencia de su juicio, el testimonio de los propios familiares de Parker pintó un panorama preocupante de su historial como madre.

Afirmaron que su hija, Emersyn, fruto de su relación con su novio del instituto, Donald Whiteside, y su hijo, Trey, fruto de su primer matrimonio con Tommy Wacasey, nunca fueron su prioridad.

Documentos oficiales del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas detallan que, tras su divorcio de Wacasey en 2017, Parker renunció voluntariamente a la custodia de su hijo.

Mientras tanto, su familia a menudo cuidaba de su hija a pesar de que Parker tenía la custodia, ya que Whiteside permanecía completamente ausente.

El hermano de Parker, Zachary Morton, testificó que, al igual que su propio padre los había abandonado, la asesina también descuidó a sus hijos.

Declaró ante el tribunal: “Parecía que cuando Taylor perseguía a otro hombre, en lugar de centrarse en sus hijos, se centraba en sí misma. En un momento dado, todo giraba en torno a ella”.