Mientras espera conocer su sentencia, el director y guionista Carl Erik Rinsch recibió un inesperado gesto de apoyo por parte de Keanu Reeves. El actor de “Matrix” y" John Wick" le pidió a un juez federal de Nueva York que tenga “clemencia” con el cineasta, declarado culpable de utilizar millones de dólares que Netflix había destinado a una serie de ciencia ficción para gastos personales, inversiones especulativas y lujos extravagantes.

Rinsch, de 50 años, fue condenado por fraude electrónico y lavado de dinero tras un juicio penal que finalizó en diciembre. La causa gira en torno al proyecto denominado en primera instancia “White Horse”, y luego rebautizado “Conquest”, una ambiciosa serie de ciencia ficción filmada parcialmente en Uruguay, que Netflix había encargado producir y que jamás llegó a completarse. Según la fiscalía, el realizador desvió cerca de 11 millones de dólares entregados por la plataforma para terminar el proyecto, y los utilizó en operaciones bursátiles, criptomonedas y compras de lujo.

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En medio del escándalo judicial, Reeves decidió intervenir personalmente. En una carta enviada el 1 de mayo al juez federal Jed S. Rakoff, el actor pidió que la futura condena contemple “clemencia, misericordia y justicia”. Reeves aclaró que desconoce los detalles específicos del caso, pero consideró importante hablar en favor de quien fuera su director en “47 Ronin, la leyenda del samurai”, la película de 2013 ambientada en el Japón feudal.

“Carl es un artista excepcional”, escribió el actor. “‘White Horse’, tal como yo la vi, era una obra magnífica y visionaria, aunque inacabada”. Reeves explicó además que, tras el rodaje de “47 Ronin”La leyenda del samurai”, ambos desarrollaron una amistad cercana. Incluso recordó haber asistido a la boda de Rinsch en Uruguay en 2014.

La defensa emocional de Reeves no ignoró el costado problemático del director. En la carta, el actor sugirió que Rinsch tiende al autosabotaje, y a exagerar “la escala y el contexto” de los proyectos en los que trabaja, lo que termina generando conflictos con quienes lo rodean.

“No comparto esto como una excusa ni como una minimización de lo que se le imputa”, aclaró Reeves. “Solo lo ofrezco como una posible explicación”, agregó. Las declaraciones del actor se suman a años de versiones sobre el deterioro de la salud mental de Rinsch durante el desarrollo de “White Horse”.

Según publicó The New York Times en 2023, personas cercanas al proyecto comenzaron a preocuparse por el comportamiento errático del cineasta a fines de 2019. Reeves habría participado incluso de una intervención organizada en la casa de Rinsch en Los Ángeles.

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Delicado panorama judicial

La investigación federal sostiene que Netflix ya había invertido unos 44 millones de dólares en la serie entre 2018 y 2019. Sin embargo, Rinsch reclamó otros 11 millones asegurando que eran necesarios para concluir la producción. La plataforma aceptó transferir ese dinero en marzo de 2020 a una empresa controlada por el director. Para la fiscalía, allí comenzó el fraude.

Apenas recibió los fondos, Rinsch habría movido el dinero entre distintas cuentas bancarias antes de depositarlo en una cuenta personal de corretaje. Luego realizó inversiones altamente especulativas en acciones y criptomonedas. Las operaciones fueron desastrosas: en menos de dos meses ya había perdido más de la mitad del dinero. Pero el resto tampoco fue destinado a “White Horse”.

Según el comunicado oficial del Distrito Sur de Nueva York, el director gastó millones en artículos de lujo y consumos personales. Entre las compras detalladas aparecen 1,7 millones de dólares en tarjetas de crédito, 3,3 millones en muebles, antigüedades y colchones, casi 400 mil dólares en un reloj suizo y más de 2,4 millones en cinco Rolls Royce y una Ferrari roja.

“El veredicto demuestra que cuando alguien roba a los inversores, seguiremos el rastro del dinero y lo haremos responsable”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton tras conocerse la condena. Rinsch enfrenta ahora un panorama judicial delicado.

Los cargos por fraude electrónico y lavado de dinero contemplan penas máximas de hasta 20 años de prisión cada uno, además de otros delitos financieros vinculados a transacciones con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Mientras la justicia define cuántos años pasará tras las rejas, la figura del director quedó atrapada entre dos relatos opuestos: el del cineasta brillante y visionario que describen sus colaboradores, y el del hombre que convirtió un multimillonario proyecto de Netflix en una espiral de apuestas financieras, excesos y ruina personal.