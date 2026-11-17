A Brad Pitt le encantaría hacer de villano frente al nuevo James Bond, el británico Robert Pattinson, aunque apuntó que su amigo Javier Bardem, que fue el malo de ‘Skyfall’ (2012) lo hizo muy bien.

“Si me lo proponen... mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien..., son palabras mayores, pero lo aceptaría”, dijo tras guiñar un ojo a la cámara diciendo: “Robert....Denis....”, en referencia a Pattinson y al canadiense Villeneuve, que será el director de la próxima aventura de 007.

“¡Apuntadme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!”, agregó en declaraciones a los medios en la alfombra roja previa al estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ (‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’), secuela de ‘Once Upon a Time in... Hollywood’ (‘Érase una vez en... Hollywood’, 2019).

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Robert Pattinson interpretará a James Bond. ( Facebook )

La elección de Pattinson también fue alabada por Pitt: “Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial”.

Ralph Fiennes: “aún estoy enamorado de Daniel Craig”

Pitt no ha sido el único en pronunciarse sobre el anuncio, aunque no todos han sido tan positivos como el protagonista de ‘Seven’ (1995), según recoge el diario The Guardian.

Ralph Fiennes, que ha trabajado junto a Daniel Craig en las tres últimas películas de Bond: ‘Skyfall’, ‘Spectre’ (2015) y ‘No Time to Die’ (‘Sin tiempo para morir’, 2021), reconoció que “Pattinson es un gran actor” que lo hará fenomenal, pero reconoció su preferencia por Craig.

“Lo siento. Sigo enamorada de Daniel Craig. Es difícil. Tengo el corazón en un puño”, afirmó el británico, que ha interpretado a M, el jefe del servicio de inteligencia británico (MI6) en las dos últimas entregas de Bond, tras ser el presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad en ‘Skyfall’.

Amazon MGM Studios anunció ayer lunes que Pattinson será el nuevo James Bond, noticia que el actor solo conoció el domingo, 24 horas antes de hacerse público, según la revista The Hollywood Reporter.

Fue Villeneuve quien le llamó personalmente para comunicárselo. Para el director, Pattinson “posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo” a la saga que han protagonizado actores como Sean Connery, Roger Moore o Pierce Brosnan.