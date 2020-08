Para Jaime Camil, la comedia permite llevar al cine temas serios que a veces son incluso tabú. Por eso no dudó un instante cuando hace cuatro años le presentaron el guion de Las píldoras de mi novio, que aborda de manera divertida el problema de las enfermedades mentales.

“La comedia es un vehículo y una herramienta muy poderosa para tocar temas sensibles, y es muy eficaz”, expresó el actor mexicano que en la cinta da vida a “Hank”, un exitoso empresario de una tienda de colchones que padece de esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad, compulsión y déficit de atención, entre otros.

Permite “tocar el tema abiertamente, de manera sincera y honesta de lo que son las condiciones mentales”, agregó en una entrevista reciente.

En el filme, un estreno de Pantelion Films dirigido por el argentino Diego Kaplan, “Hank” es un galán que se enamora de “Jess”, una exitosa ejecutiva interpretada por Sandra Echeverría que acude a su negocio a comprar una cama. Su encanto, su sonrisa seductora y su apariencia la convencen de que es el hombre de sus sueños.

Lo que él no le dice es que toma numerosas píldoras para sus múltiples trastornos. Y cuando se decide a revelarle este detalle, ella lo sorprende con una invitación para pasar juntos un fin de semana en una isla paradisíaca remota. Sin dudarlo, “Hank” acepta y decide seguir guardando su secreto, pero al llegar a la isla se da cuenta de que ha olvidado sus pastillas y las cosas se complican.

Camil sabía que el tema de fondo de esta comedia romántica no era fácil, pero eso fue tal vez lo que más le interesó.

“Lo que más me gusta en la vida es enfrentarme con una dificultad. Eso es uno de mis hobbies, porque sé que cualquier dificultad que tenga la voy a resolver”, aseguró el actor, cuyos créditos incluyen la serie Jane the Virgin de The CW, y la cinta animada Coco de Disney-Pixar.

Para el actor de 47 años -también productor de la cinta que transcurre entre la ciudad de San Francisco y Punta Mita, a unos 16 kilómetros al norte de Puerto Vallarta- uno de los desafíos era interpretar a un hombre con problemas mentales y hacer una conexión emocional entre el personaje y el público.

“Eso fue lo que más me gustó”, dijo Camil.

La cinta, con un elenco que incluye a Brooke Shields, Juan Soler y Jason Alexander, debutó en febrero en México con el título Loco por ti y se verá a partir de este viernes en la plataforma de streaming Pantaya.

Camil dijo que habló con personas bipolares y con siquiatras para poder entender mejor al personaje que le tocaba interpretar.

Lo que él quería, dijo, era mostrar que “Hank” tenía problemas mentales, pero que también podía sentirse feliz. Y sobre todo, abordar esta temática de manera abierta, honesta y responsable.

Sin embargo, aseguró que no es mucho lo que comparte en la vida real con “Hank”.

“Pero sí, soy un poquito obsesivo compulsivo y aprendí a relajarme con mis hijos”, dijo tras explicar que le gusta ver todo ordenado pero que con dos niños pequeños eso ya le resulta imposible.