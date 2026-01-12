ABC Puerto Rico anunció la integración de Paola González y Gelmary Rivera Sánchez como nuevos talentos del programa de análisis noticioso “Directo y Sin Filtro”. Sus funciones en el equipo de noticias estarán enfocadas en la cobertura de la calle, la verificación de hechos y el análisis de temas de alto interés público, según se destacó mediante comunicado de prensa.

“Directo y Sin Filtro” se transmite de lunes a viernes a las 5:55 p.m. por ABC Puerto Rico.

“Con la integración de Paola González y Gelmary Rivera Sánchez, fortalecemos Directo y Sin Filtro con dos voces que aportan experiencia, credibilidad y compromiso con el periodismo de hechos. Su llegada amplía nuestra capacidad de informar con contexto y con la rigurosidad que espera nuestra audiencia”, afirmó Nilka Aulí, directora de Ventas y Mercadeo de ABC Puerto Rico, a través del escrito.

Paola González, reportera con experiencia en medios televisivos y digitales, formó parte del equipo de WORA Televisión, donde colaboró en cobertura noticiosa y en el desarrollo de contenido sociodigital para la región oeste. “Para mí, integrarme a ABC Puerto Rico es una responsabilidad y un paso importante en mi carrera. Me entusiasma sumarme a un equipo que valora el periodismo con rigor y que pone a la audiencia primero”, expresó González en la comunicación de prensa. La periodista adelantó “que su trabajo estará enfocado en la cobertura en la calle y el seguimiento de historias de interés público, priorizando la verificación de datos, el acceso a las fuentes y la presentación de contexto para la audiencia”.

Por su parte, la periodista y abogada Gelmary Rivera Sánchez “cuenta con una trayectoria sólida en periodismo radial y televisivo, con experiencia en la cobertura judicial y política en Puerto Rico. Actualmente se desempeña como periodista radial en WKAQ 580 AM”, asevera el comunicado.

“Me honra integrarme a ABC Puerto Rico y asumir esta nueva etapa con mucho entusiasmo, seriedad y compromiso. Mi labor seguirá guiada por el rigor, la evidencia y una cobertura responsable, con la motivación adicional de que ese trabajo informativo tendrá alcance tanto dentro como fuera de la isla”, señaló Rivera Sánchez. La comunicadora indicó que se integrará al equipo “con una agenda centrada en la cobertura judicial y política, con un enfoque de análisis y precisión, para traducir temas complejos en información clara y útil para la audiencia”.

El equipo de “Directo y Sin Filtro” también cuenta con Limarys Suárez, Jonathan Lebrón, Carmen Jovet, Armando Valdés, Sarah Angely Rodríguez y Yolanda Marrero. El programa se emite simultáneamente en múltiples ciudades de Estados Unidos a través del servicio de noticias ABC News One. Además, está disponible en abc.pr y en las plataformas digitales de Directo y Sin Filtro y de ABC Puerto Rico.