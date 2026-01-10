El actor Thomas Kent Carter, mejor conocido como T.K. Carter fue encontrado sin vida en su hogar en California, según informaron The New York Post y TMZ. Tenía 69 años.

El cadáver fue hallado por agentes de la Policía que acudieron a su hogar cuando respondían a una llamada el viernes en la tarde. Aún se desconoce la causa de la muerte pero las autoridades descartaron que se trate de un crimen.

Carter nació en Nueva York el 18 de diciembre de 1956, pero creció en el Valle de San Gabriel en California.

T.k. Carter interpretando a Mike Fulton (a la izquierda) en una escena de Punky Brewster.

Comenzó a actuar en la década de los 70, donde tuvo pequeños papeles en varios programas de televisión, pero no fue hasta finales de esa década que se hizo popular tras aparecer en la película de ciencia ficción y terror “The Thing”, de John Carpenter, estelarizada por Kurt Russell.

Tras su éxito, Carter consiguió un papel recurrente en la popular comedia de NBC Punky Brewster, protagonizada por Soleil Moon Frye (Punky) y George Gaynes (Henry Warnimont, el anciano que le da acogida a Punky en su hogar y termina adoptándola). Carter interpretó a Mike Fulton, el poco convencional y popular maestro de escuela primaria de Punky y sus amigos. Apareció en unos 20 episodios durante la segunda temporada de la popular serie. También actuó en otras comedias como “Family Matters” y “A different World”, y le dio voz al alienígena Nerdluck, en el éxito de animación y acción real “Space Jam”, protagonizado por Michael Jordan.

Algunos de sus créditos incluyen “NYPD Blue”, “Everybody Hates Chris” y “The Way Back”, protagonizada por Ben Affleck.