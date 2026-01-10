El final de “Stranger Things” supuso el cierre definitivo para Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y el resto de los personajes centrales de la ficción creada por los hermanos Duffer.

Sin embargo, el desenlace no ofreció una respuesta clara sobre el futuro de Once, cuyo sacrificio en el Mundo del Revés fue presentado de forma ambigua, permitiendo distintas interpretaciones por parte del público.

Millie Bobby Brown, actriz que dio vida a Once, se refirió por primera vez de manera directa a ese momento clave de la serie en una entrevista concedida a Tudum. Allí explicó que la decisión del personaje de quedarse en el Mundo del Revés mientras este colapsaba era algo que había deseado durante “mucho tiempo”, y definió la escena como “hermosa y catártica”. Según la actriz, ese final representaba un cierre necesario: “Creo que es tremendamente importante que todo esto terminase para ella, y poner fin a su sufrimiento y dolor”.

La teoría del epílogo y el misterio abierto

Uno de los elementos que más alimentó las especulaciones fue la teoría mencionada por Mike en el epílogo de la serie, ambientado 18 meses después de la derrota de Vecna. En esa escena, el personaje sugiere que Once podría haber fingido su muerte con la ayuda de Kali y estar viva en algún lugar remoto. Ante esa posibilidad, Brown optó por una respuesta medida y sin confirmaciones explícitas.

“Me encanta ese final, que los poderes de Kali cobren un significado tan relevante. Todo tiene un propósito y todo está ahí por una razón”, afirmó la actriz, una declaración que muchos interpretaron como un guiño a la validez de la hipótesis planteada dentro de la historia.

El destino final de Once ha generado división entre los seguidores de “Stranger Things”. Sobre este punto, Matt Duffer recordó en el podcast “Happy, Sad, Confused” que Brown tenía una idea muy clara sobre el desenlace de su personaje, aunque evitó profundizar en ella. “Millie juró guardar el secreto”, aseguró el creador de la serie, descartando cualquier revelación directa.

Más allá de las reacciones encontradas del público, las palabras de Brown refuerzan la idea de que el arco de Once culmina con una decisión propia, algo que el personaje no había podido ejercer plenamente a lo largo de la trama. En paralelo, el hecho de que Mike se aferre a la posibilidad de que ella siga con vida funciona como un elemento narrativo que permite a los demás personajes avanzar, manteniendo abierto un final que, deliberadamente, queda en manos del espectador.