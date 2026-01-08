El final de ‘Stranger Things’ estuvo marcado por teorías e historias inconclusas que dejaron un vacío en los fans. Entre ellas la mamá de Max, quien fue interpretada por Jennifer Marshall en las temporadas 2 y 4.

En medio de las especulaciones por su ausencia en la temporada final, la actriz reveló un diagnóstico de cáncer. “Tal vez tenían demasiados personajes, no lo sé, pero obviamente Susan Hargrove es la peor madre del mundo”, aseguró en sus redes.

Lo anterior debido a su ausencia en la temporada 5 donde Max todavía se encontraba en coma y logró salir del ‘upside down’ tras luchar contra Vecna.

Jennifer Marshall explicó que, mientras grababa la serie, fue diagnosticada con cáncer en el pie en etapa I, pero que la enfermedad avanzó hasta comprometer sus ganglios linfáticos, convirtiéndose en un melanoma en grado III.

La actriz fue diagnosticada en 2022 y allí hizo público su primer tratamiento, agradeciendo a Netflix por incluirla en la serie y poder pertenecer al sindicato de actores para tener un mejor servicio médico.

Max y su madre, en Stranger Things ( Fotocaptura Netflix )

Marshall aclaró desde entonces que interpretar a la madre de Max fue la “oportunidad de su vida”, aunque habría estado “entusiasmada de regresar” para la última temporada.

"Me habría ayudado no solo económicamente, sino que también habría sido un alivio mental y emocional después de luchar contra el cáncer durante casi dos años”, dijo a People.

En sus redes sociales compartió un video en el que se burla por la gran ausencia de la mamá de Max en la última temporada: “¿Qué clase de madre no está ahí para su hijo mientras está en el hospital?”, preguntó. “Cuéntame todas tus teorías”, finalizó