El programa de televisión “Caso cerrado”, en el que la doctora Ana María Polo actúa como una jueza e intermediaria entre latinoamericanos que se ven enfrentados por algún problema legal, es uno de los más reconocidos de la televisión hispanoamericana.

El programa de Telemundo fue un éxito por lo descabellados, escandalosos e incluso absurdos de los casos de las personas que llegan a testificar al tribunal de la doctora Polo.

Algo que se debatía fuertemente durante el tiempo de transmisión del programa era si se trataban de casos reales o actuados, y, para decepción de muchos televidentes, todo parece indicar que se trataba de una dramatización.

Hace pocos meses, Rafael Pedroza, un actor colombiano que apareció en el programa, reveló que le pagaron $400 por su aparición en el programa, y que se trataba de un suceso con libreto.

Y por si fueran pocas las pruebas, el pasado 27 de enero un actor reveló en TikTok que, en una ocasión, trabajó en el programa “aplaudiendo en el público” y que, por el día entero de trabajo, le habían pagado $50.

Cabe aclarar que la persona que declaró haber trabajado en el programa fue anónima y lo hizo por medio de una caja de preguntas del humorista venezolano Led Varela, en la que preguntaba por los peores trabajos que habían tenido sus seguidores.

Entre los cibernautas generó curiosidad que este fuera calificado como un mal trabajo, pues a muchos les hubiera gustado recibir esa paga por sentarse a aplaudir. “Y yo viendo maratones de ‘Caso cerrado’ gratis sin saber que me podían pagar por eso”, comentó una usuaria de TikTok.

Lo que fue el tema central de conversación en los comentarios fue el tema acerca de la veracidad de los casos cubiertos por la doctora Polo, que cada vez perder un poco más de credibilidad.

¿Por qué terminó “Caso Cerrado”?

Con “Caso Cerrado”, la doctora Ana María Polo alcanzó la fama internacional por todos los casos que mostraban. En una entrevista con la Youtuber Erika De La Vega, la abogada reveló que se retiró del programa en 2019 al finalizar su contrato con la cadena televisiva. Asimismo, reveló que ya estaba cansada de liderar este espacio en la televisión.

“Yo creo que sí que hubo un empujoncito. Yo ya estaba un poquito cansada después de 18 años porque ese caballo es fuerte de montar, es duro. Estás fuera de tu casa mucho tiempo, tienes que ir a miles de lugares, es bello ver a la gente y conocer otros países e interactuar, pero es duro porque estás fuera tu casa, de tu ambiente, de tus cosas”, comentó.

También reveló que después recibió varias ofertas para retomar el programa en otras plataformas, pero no se concretó nada debido a la pandemia del COVID-19.

“La pandemia, aunque mucha gente no lo quiera reconocer, nos tocó de manera muy dura. Básicamente, yo me encerré en mi casa y no iba a ningún sitio”, afirmó. Por el momento, la doctora Polo se encuentra alejada de las cámaras y se ha dedicado a descansar y disfrutar de su vida.