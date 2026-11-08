La actriz Natasha Wilson acudió a los tribunales en busca de compensación por las lesiones que, según alega, sufrió tras ser atacada hace dos años por un perro en un parque para mascotas en Los Ángeles.

En una demanda presentada el pasado 3 de noviembre y que recoge E! News, la artista responsabilizó al dueño del animal, identificado como Gregory Marcel, por el incidente ocurrido el 7 de noviembre de 2024.

Según el recurso legal, Marcel tenía al perro, llamado Scruffy, sin correa y no pudo controlarlo cuando se acercó al bulldog francés de Wilson. La actriz alegó que, al intentar intervenir para proteger a su mascota, el animal saltó sobre ella y la derribó al suelo.

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Wilson sostuvo que el perro continuó atacándola mientras permanecía en el suelo tratando de proteger a su mascota con su cuerpo y sus manos.

Durante el ataque, Scruffy la mordió en el rostro, encima de la ceja derecha. La actriz tuvo que recibir atención médica en un hospital, donde le limpiaron y le tomaro puntos.

La demanda sostiene que Wilson quedó con una cicatriz permanente y visible, sensibilidad en la zona afectada, alteraciones en el crecimiento del vello de la ceja y dificultades para moverla. Además, indicó que necesita someterse a una cirugía para corregir la cicatriz y recibir otros tratamientos.

La artista también alegó que las lesiones y sus consecuencias emocionales le han impedido trabajar durante los pasados dos años, lo que ha afectado sus ingresos y capacidad para generar dinero.

Por estos daños, Wilson reclama una compensación que incluye los gastos médicos relacionados con el ataque.

Sus trabajos

Entre los principales roles de Wilson figuran varios en televisión y cine.

En la pantalla chica participó en la series “UnREAL” (2015–2018), interpretando a “Maya” en 14 episodios. También se le vio en “Once Upon a Time”, “Continuum” y “Date My Dad”.

La actriz se destacó, además, en los files “Trust in Love” (2024), “The Best Version of Love” (2023), “High School Revenge” (2023), “Vote One For Love” (2023), “Single and Ready to Jingle” (2022), “Her Study of a Killer” (2023), “Deadly Dance Competition” (2022), Crimson Point (2022), Darc (2018) y “Mis novios, sus perros y yo” (2014).