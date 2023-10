Adamari López, con 12 maletas en mano, partió de Miami el pasado viernes para comenzar el nuevo proyecto que representará su regreso a la televisión tras salir de Telemundo hace seis meses.

La periodista puertorriqueña Astrid Rivera entrevistó a la compatriota en el aeropuerto antes de salir hacia su nueva casa laboral, TelevisaUnivision. La actriz estaría entre tres a cuatro meses fuera de Miami, a inferir por la cantidad de maletas que llevaba.

“Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho”, manifestó López ante las cámaras del programa matutino Despierta América.

Sobre el nuevo proyecto, se limitó a decir: “Va a estar muy bueno. Es un proyecto para la familia, es un proyecto divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos”.

Este nuevo proyecto, además, conllevará estar lejos de su amada hija Alaïa. “Se siente quizás con un poquito de temor porque mamá va muchos días fuera de la casa, pero a la misma vez ella va pronto también a visitarme y sabe que yo no la voy a dejar de llamar todos los días, así que ella está bien, está contenta”, sostuvo.

Sobre el proyecto, hasta el momento no se han ofrecido detalles.

López quedó fuera de Telemundo el pasado 6 de abril luego de 11 años trabajando para la cadena.

Tras la sorpresiva salida, López aseguró que estaba “tranquila y agradecida”.

En México, López tuvo una existosa carrera como actriz de telenovelas en la década de los 90 y los 2000. Se destacó como villana en melodramas como Camila, Gata salvaje y Bajo las riendas del amor.