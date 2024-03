Ante el ambiente hostil y el continuo roce verbal que se vive entre los participantes de la cuarta temporada del reality show La casa de los famosos, el animador del espacio, Nacho Lozano, tomó esta noche la palabra al inicio de la gala para hacer un llamado al respeto y a la cordura.

“Cada uno de ustedes sabe lo que firmó. Cada uno de ustedes sabe las palabras que han utilizado allá adentro. Cada uno sabe que la violencia física no está permitida dentro de La casa de los famosos. Pero también saben que la violencia verbal puede generar una acción que se convierta en una violencia física”, expresó Nacho.

“Ustedes están allá adentro porque inspiran, despiertan admiración, tienen miles, cientos de miles, millones sumados de seguidores. Todos, cada uno de ustedes, se tiene que hacer cargo de las palabras y las implicaciones que tenga cada una de sus palabras. Ustedes saben que la violencia en cualquiera de sus formas, es el límite de la inteligencia, sea verbal o sea de cualquier manera. Hay palabras que ustedes han pronunciado de las que se tienen que hacer cargo por las implicaciones que tiene para el público y para ustedes”, manifestó el conductor.

Desde horas de la tarde, el “livestream” 24/7 del programa se mantuvo fuera de servicio, lo que creó especulaciones en las redes sociales. Los rumores iban desde que se había formado una pelea entre los habitantes, que algunos decidieron abandonar el show o que alguien había sido expulsado y por eso la producción decidió apagar las cámaras.

“Espero que ustedes entiendan que en este show nadie les dice qué hacer y qué decir para detonar violencias y para detonar estos agravios. Valen las estrategias, por supuesto que valen las ideas, los grupos, eso ha despertado una admiración y un asombro aquí afuera inigualables. Cuando yo les digo que como nunca estamos presenciando una cuarta temporada histórica, es por ustedes, por lo que ustedes hacen y despiertan aquí afuera entre nuestras audiencias y entre nuestra gente, piensen eso, valoren eso, reflexiónenlo... no se trata de censurar, no se trata de no escuchar las denuncias. Ahí está Romeh, ahí ha estado en su momento la Divaza, ahí está Maripily, ahí está Ariadna y ahí están todos los demás. Nosotros escuchamos y vemos todo, nuestra gente también”, advirtió.

“Siempre entendemos el clima de la casa. Sabemos lo que implica estar tantas semanas allá adentro. Creo que ustedes están a la altura de eso y muchísimo más... Los invito habitantes a que reflexionemos juntos”, sentenció.