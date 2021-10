A poco más de una semana de ser dada de alta por una parálisis facial y pérdida parcial de la vista, la presentadora de televisión, Alejandra Espinoza habló por primera vez de la odisea que pasó tras ser hospitalizada y denunció negligencia médica.

A través de su podcast “Entre hermanas” que hace junto a Damarys Jiménez, Nuestra Belleza Latina 2007 contó que “La realidad es que me topé con un muy mal médico”.

“Sufrí de negligencia médica”, soltó a mexicana quien dijo que no lo había dicho antes porque no quería que le cogieran lástima.

“Fui a emergencia, la realidad fue que me topé con un muy mal médico. Me hacen todos los exámenes y el neurólogo del hospital, donde me internan, fue un muy mal neurólogo porque me comenzó a medicar como si me hubiese dado un ataque de epilepsia”, relató.

Contó que además de que los medicamentos que le recetaron le cayeron mal, su terror comenzó cuando el galeno le dijo que los síntomas que presentaba indicaban que padecía de esclerosis múltiple.

“Todo lo que ese médico hizo fue negligencia… Nadie sabía decirme nada, todos los exámenes estaban bien, pero el doctor decía cosas una peor de la otra. Yo no tenía dolor, no tenía malestar, lo que me ponía mal era el medicamento”, continuó diciendo.

En su relato compartió que aunque aún le tienen que hacer varios exámenes adicionales, ella se siente muy bien.