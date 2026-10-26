La gala reciente de la octava temporada de “Objetivo Fama” estuvo llena de grandes interpretaciones individuales y momentos decisivos para los participantes que buscan su lugar en la final. Dentro de los momentos determinantes del programa, Alexis quedó eliminado.

En el encuentro de este domingo los concursantes asumieron el reto de defender sus canciones ante Cristina Eustace, Ana Isabelle, Playmaker y Norberto. Las evaluaciones destacaron tanto los avances artísticos como los aspectos que aún requieren atención, desde la afinación y el manejo del tempo hasta la conexión emocional con el repertorio, detalla el comunicado de prensa.

Mike interpretó «Secreto de amor», de Joan Sebastian, y recibió elogios por una actuación que Ana Isabelle describió como su mejor noche en Objetivo Fama. Por su parte, Alexis presentó «Nada es para siempre», de Luis Fonsi, una interpretación sobre la que los jueces señalaron oportunidades de mejora en el ritmo, la fluidez y el tempo.

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Stephanie llevó al escenario «Evidencias», de Ana Gabriel, y despertó una reacción entusiasta del panel. Cristina resaltó su capacidad para conectar con las canciones, Ana Isabelle celebró su desempeño con un «¡Glorioso!» y Playmaker destacó su dominio escénico, prosigue la nota de prensa.

Las opiniones del jurado se dividieron cuando Tony interpretó «Amor del bueno», de Reyli Barba. Mientras Ana Isabelle elogió su actuación, los demás jueces identificaron dificultades de afinación.

David cantó «Qué locura enamorarme de ti», de Eddie Santiago, y fue reconocido por su energía sobre el escenario. Una de las críticas más favorables de la noche recayó en Valeria con «Amores extraños», de Laura Pausini. Cristina la llamó «La Patrona», mientras Ana Isabelle expresó su deseo de verla llegar a la final.

Yul defendió «Amo», de Axel, con una presentación que mereció comentarios positivos por su evolución en el programa. Ana Isabelle lo identificó como el artista que más ha crecido durante la temporada, y el resto del jurado resaltó la fuerza de su interpretación, asevera la comunicación escrita. Paola también brilló con «Querida socia», de Natalia Jiménez, y recibió felicitaciones por su actitud y entrega.

En la recta final de las presentaciones, Jay L interpretó «Déjame llorar», de Ricardo Montaner, y fue elogiado por imprimirle su sello personal al tema. Valeva cantó «Bandido», de Ana Bárbara, con una propuesta que los jueces consideraron adecuada para su estilo. Khris cerró la ronda de concursantes con «Te extraño, te olvido, te amo», de Ricky Martin, y recibió reconocimientos por dejarlo todo en el escenario.

La gala contó con la participación especial del grupo de merengue Kariba, que interpretó «Ajena» aportando pasión, energía y mucho sabor al escenario de Distrito T- Mobile.

Luego llegó el anuncio de la eliminación de Alexis y la permanencia de Yul. Con este resultado, Objetivo Fama avanza hacia la semifinal de la competencia donde el público a partir de ahora podrá votar por sus participantes favoritos en objetivofama.net y determinar quién prevalece rumbo a la gran final.