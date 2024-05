“¡Yo estoy orgullosa de haber pasado por aquí en estos dos años!”, así se expresó Andrea Rivera, quien se despidió esta noche de “La bóveda de TeleOnce” y le pasó el micrófono a su sucesora, Gredmarie Colón.

La presentadora dijo adiós al programa de juegos que lideró junto a sus colegas Danilo Beauchamp, Luis Fontánez (mejor conocido como “Finito”) y Alexandra Pomales con un conmovedor mensaje.

“Desde el día uno, la misión y la tarea es alegrar a todo Puerto Rico, a todo el que nos vea a través de la pantalla, pero qué sorpresa me he llevado yo con el cariño inmenso que he recibido durante todos estos años y lo mucho que he crecido aquí. Esto es un proyecto hermoso que, día a día, todos los que estamos frente a estas cámaras, y detrás, y los que se encargan de producir este proyecto trabajamos duro para todos ustedes, porque siempre el compromiso ha sido con ustedes, y hoy me toca decir adiós”, expresó la comunicadora, quien, entre lágrimas, agradeció a sus compañeros de piso y los ejecutivos del canal por el espacio que le proveyeron.

Entre sus colegas Danilo Beauchamp, Luis Fontánez “Finito”, Wilson Torres, Alexandra Pomales, Johanna Mojica y Laihany Pontón, la bayamonesa presentó a la nueva integrante del “game show”, quien recibió los abrazos de sus nuevos compañeros de producción.

Mientras tanto, Rivera adelantó que ella no se irá lejos, dado que continuará como talento en la empresa de comunicaciones. Desde la semana pasada, la comunicadora se ha integrado al equipo de “En la mañana” luego de la abrupta salida de Catherine Paola Castro por razones desconocidas.

Rivera llegó a “La Bóveda” en abril de 2022, cuando el espacio televisivo era dirigido por el empresario y productor Josué Carrión, mejor conocido como “Mr. Cash”. Su regreso a la pantalla chica se logró tras ocho años de debutar como una de las modelos del programa “El tiempo es oro” de Wapa Televisión.

En entrevista con Primera Hora, Rivera manifestó que su llegada a “La Bóveda” fue significativo para su trayectoria como figura pública, particularmente al forjar un enlace con la población de adultos mayores en la Isla.

“Hay muchas veces que, cuando he salido a la calle adultos mayores me dicen que no tienen mi familia y que tanto yo, como los otros compañeros, somos su entretenimiento. Así que poder llegar a esos hogares y esas personas se sientan en familia disfrutando, olvidándose de sus problemas por una ocasión breve, eso es lo más maravilloso del mundo”, expresó.

Dicho regreso también le concedió a la animadora, egresada de la Universidad de Puerto Rico, a distinguirse como la reportera ancla de farándula en “Las Noticias” de TeleOnce y conseguir un espacio noticioso en “El Reguero News”.