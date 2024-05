Tras seis días de quedar fuera de TeleOnce por “razones desconocidas”, Catherine Paola Castro vuelve a aparecer en el set de otro programa de televisión.

La exanimadora de “En la mañana”, con un cambio de look, se dio la vuelta esta tarde al programa “Lo sé todo” de Wapa, junto a los colegas Fernand Vélez “Nalgorazzi” y Michelle López, luciendo camisetas promocionando la nueva competencia “Super Chef Celebrities”.

“Si ‘Lo sé todo’ estaba buenísimo, ahora se pone mejor”, expresó el “Nalgorazzi”, al presentar a la también exreina de belleza en la producción televisiva.

Castro manifestó sentirse feliz de integrarse al programa que lleva más de 11 años transmitiéndose en el canal 4, y unirse a sus ahora compañeros de trabajo. “Pórtese bien, que estamos viendo”, indicó.

Mientras tanto, López aseguró que la llegada de la entonces participante de “Nuestra Belleza Latina” hara que a muchos “les guste el programa más que nunca”.

Al finalizar el video, Nalgorazzi lanzó una “puyita”, lo que provocó a que todos lanzaran una carcajada. “Qué bien se siente no tener que madrugar, ¿verdad?”, dijo el comentarista.

La aparición se da a seis días en que la comunicadora compartiera la triste noticia de su abrupta salida del programa matutino.

“No tengo palabras en estos momentos para describir cuán rota me siento y más porque aún desconozco las razones de todo esto. Durante 7 meses de lunes a viernes, me entregué a este proyecto y trabajé con amor, compromiso, educación y con un solo propósito: Llevarles felicidad, alegría y ser la voz de aquellos que no pueden”, escribió Castro en sus redes socales.