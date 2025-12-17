Las exequias del comunicador Alex Delgado, quien se destacó como director de programación de NotiUno y panelista del programa televisivo “Jugando Pelota Dura”, se realizarán mañana, jueves, 18 de diciembre, en la Funeraria Ehret en Cupey.

El servicio funeral se llevará a cabo de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y el mismo tendrá una misa, pautada a las 6:00 de la tarde.

Delgado falleció en la madrugada de ayer, martes, en el Centro Comprensivo de Cáncer, informó NotiUno en un comunicado que subieron en su plataforma digital.

25 Fotos El jayuyano se destacó como director de Programación de NotiUno y panelista de "Jugando Pelota Dura", dejando un legado en el periodismo puertorriqueño.

En las declaraciones, aseguraron que el comunicador, quien tenía 49 años, partió en paz, rodeado de su familia.

Según la página cibernética del canal, la familia del periodista dijo en declaraciones escritas que este partió en paz.

Delgado Rosado padecía de cáncer, según se reveló en marzo pasado. Específicamente, sufria un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado tras hallarle una masa en el intestino, la cual ha metastatizado al hígado.

Delgado Rosado recibió el diagnóstico tras acudir al Hospital Cardiovascular, en San Juan, ya que tenía un dolor en el pecho. Recibió quimioterapia y en septiembre pasado fue sometido con éxito a una operación para removerle un tumor. No obstante, sufrió una decaída en su salud, lo que llevó a su familia a solicitar oraciones del pueblo el pasado 13 de diciembre.