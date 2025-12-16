La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que decretará un día de duelo oficial por la muerte del periodista Alex Delgado Rosario, a quien describió como un comunicador “del más alto nivel”.

Delgado Rosario falleció este martes tras una lucha contra el cáncer, enfermedad que ya se había metastatizado al hígado.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, la primera ejecutiva del país expresó sus condolencias a la familia del periodista, quien se desempeñaba como director de programación de la emisora NotiUno 630.

“Mis condolencias a nombre del pueblo de Puerto Rico... Estoy segura que todos nosotros nos sentimos consternados al ver el desenlace de todo lo que ha pasado después de lo gallardo, de lo valiente que fue Alex Delgado y su familia para enfrentar su diagnóstico. Le pedimos al Dios todopoderoso que derrame sobre su familia consuelo, para manejar una situación tan difícil”, expresó la mandataria en declaraciones a la prensa.

Durante el día de duelo, las banderas de Puerto Rico ondearán a media asta.

“Ahora no sufre, ahora está con el Señor, pero no deja de hacernos falta”, agregó González Colón.

Delgado Rosario murió mientras permanecía hospitalizado en el Centro Comprensivo de Cáncer. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre sus exequias.

Al también panelista del programa Jugando Pelota Dura le sobreviven su esposa, Julissa De la Cruz, y sus dos hijos, Isabella y Julián.