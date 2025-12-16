Tras conocerse el fallecimiento del periodista y director de la emisora NotiUno 630, Alex Delgado, múltiples figuras del ámbito público han expresado sus condolencias a sus familiares, colegas y allegados.

Delgado Rosario padecía cáncer, condición que hizo pública en marzo pasado. En específico, fue diagnosticado con un sarcoma de tejido blando en etapa 4, luego de que se le detectara una masa en el intestino que posteriormente hizo metástasis en el hígado.

El comunicador murió este martes, en el Centro Comprensivo de Cáncer.

Tras el fallecimiento, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz expresó su pesar por la pérdida.

“A nombre de nuestra delegación y de todos los que apreciamos el buen periodismo puertorriqueño, lamentamos profundamente el fallecimiento del amigo Alex Delgado, con quien compartimos tantos años. Siempre fue un caballero en sus labores, correcto y respetuoso. Nos unimos a su familia, amigos y compañeros ante su fallecimiento. Que descanse en paz y que su vida sea un ejemplo para todos”, dijo a través de declaraciones escritas.

Así lo hizo también el exgobernador, Alejandro García Padilla.

“Es imposible contener la tristeza. Quienes fuimos sus amigos y, más que nosotros, su familia, atestiguamos la gran calidad de ser humano que hemos perdido”, mencionó.

“ Periodista incisivo, inteligente y sagaz, de esos para quienes su opinión no estaba a la venta. Hablaba y preguntaba sin miedo, pero pensaba y estudiaba antes de hacerlo, cosa rara hoy día. Puerto Rico entero va a extrañarle. Como amigo, doy fe de que Alex era genuinamente bueno. Coincidimos en muchas ideas y no pensábamos igual en muchas otras. Cuando tuve el honor de ocupar posiciones públicas fue duro en sus criticas, pero las coincidencias y las diferencias son parte del nudo de la amistad, y la nuestra, por tanto, no se podía soltar. A su familia le deseo paz y le expreso mi solidaridad. Voy a extrañarle”, agregó el exmandatario.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también se unió al duelo.

“Me uno al duelo por el fallecimiento del periodista Alex Delgado, un profesional dedicado y una figura destacada en los medios de comunicación. Expreso mis condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento de duelo”, dijo a través de sus redes sociales.

Mientras, el excandidato a la gobernación de la Alianza de País, Juan Dalmau, compartió una anécdota que vivió junto a Delgado.

“Tras el diagnóstico de cáncer de mi hijo Gabriel, Álex me llamó con un gesto que nunca olvidaré: quiso que fuera mi hijo quien le rapara la cabeza en apoyo a la Fundación CAP. En ese momento, Álex no padecía la enfermedad. No tenía por qué hacerlo. Y aun así, estuvo presente. Ese gesto sencillo y cargado de empatía me conmovió profundamente”, rememoró.

La gobernadora, Jenniffer González Colón, también expresó su pesar por la pérdida.

“Hoy Puerto Rico pierde a un destacado profesional del periodismo. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alex Delgado, un comunicador comprometido con la verdad y un ser humano que enfrentó con valentía y dignidad una ardua batalla contra el cáncer. Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, así como a todo el gremio periodístico, que hoy despide a una voz valiosa y a un colega ejemplar”, sostuvo.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, destacó que el comunicador fue un ejemplo de “fortaleza espiritual” a través de todo este proceso.

“Hoy despedimos con mucha tristeza a Alex Delgado, un hombre que partió de este mundo con las botas puestas, firme en sus convicciones y entregado hasta el final a su propósito de vida.Su ejemplo de fortaleza espiritual, compromiso y entrega permanecerá vivo en la memoria de quienes loconocimos”, escribió en su cuenta de X.

El exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia agradeció el trato que siempre recibió del comunicador y destacó su calidad humana.

“Lamento profundamente la irreparable pérdida del amigo Alex Delgado tras una valiente lucha contra el cáncer. Estoy seguro que el Señor lo recibe en su abrazo, tanto por su calidad humana como por todas las oraciones que levantó Puerto Rico en su nombre. Siempre agradeceré su trato conmigo y recordaré con cariño los momentos que compartimos a través de tantos años”, sostuvo a través de su cuenta de Facebook.

El exrepresentante y también candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, destacó el valor y el legado de Delgado.

“Periodista recto y apasionado. Pero sobretodo un gran amigo por los pasados 20 años. Mi abrazo a su familia, compañeros y amigos. Su fortaleza y fé en los momentos más difíciles será ejemplo para todos siempre. Descansa en paz amigo Alex”, escribió, también a través de las redes sociales.

A Alex le sobreviven su esposa, Julissa De la Cruz, y sus dos hijos.