El periodista Alex Delgado cumplió su deseo de casarse por la iglesia gracias a una ceremonia celebrada en el Centro Comprensivo de Cáncer el 11 de diciembre, cinco días antes de fallecer a causa de un cáncer agresivo.

La boda con su compañera de vida, Julissa de la Cruz, fue oficiada por el padre Orlando Lugo, quien esta mañana reveló en NotiUno los conmovedores momentos previos y durante la ceremonia.

Alex Delgado y Julissa de la Cruz llevaban 26 años de casados y cuatro de noviazgo, según compartió el periodista en una entrevista en el programa "GoodNius" de NotiUno en abril pasado.

Lugo recordó que, en un momento, le preguntó a Delgado si quería casarse en San Juan o en Ponce, donde el padre lidera la parroquia Santísimo Sacramento, pero Delgado ya no podía realizar viajes largos.

Delgado “tenía consciencia que la debilidad en su cuerpo era más evidente, entonces, estábamos planificando su boda, cuando Alex, de una forma sorpresiva, su salud se deterioró significativamente. El 10 de diciembre me llama Julissa, pero del celular de Alex y me dice: ‘Alex quiere verte’”.

Tras culminar su participación en El Circo de la Mega el 11 de diciembre, Lugo acudió de inmediato al hospital.

“En el camino me acordé que Alex se quería casarse por la iglesia. Llamé al obispo Rubén Antonio González Medina y le dije que yo soy doctor en Derecho Canónico, y el derecho dice que en peligro de muerte puedo tener su consentimiento para casar a una persona en el momento donde esté, en este caso en hospital. Mi obispo Rubén Antonio González Medina me concedió las licencias para casar a Alex y a Julissa en el hospital el pasado 11 de diciembre”, explicó.

La boda fue una sorpresa para Delgado.

“Cuando llego al hospital, ya Julissa lo sabía, pero no se lo había dicho a Alex, era una sorpresa para él. Cuando yo entro, Alex está dormido por la morfina, yo toco sus piernas, él rápido movió su mano, me cogió mi mano y me la apretó, y yo: ‘¿sabes quién soy?’ y él movió con la cabeza que sí”, contó Lugo.

El padre, según relató, le dijo: “Alex, mírame, hoy es el día de tu boda”. “Alex comenzó a llorar de profundo gozo en el Señor”.

Los padrinos de la ceremonia fueron sus hijos, Isabela y Julián.

Según Lugo, la enfermedad de Alex era también una preparación espiritual: “En el oído me dijo: ‘Orlando, estoy preparado para entrar en el paraíso’”. “Dentro del dolor hay gozo, como le dije en su boda, y eso solamente lo hace el Cristo”.

“El cáncer no venció a Alex, Alex venció al cáncer”, concluyó el padre Lugo, recordando la fortaleza y fe del periodista hasta sus últimos días.

Delgado y de la Cruz llevaban 26 años de casados y cuatro de noviazgo, según compartió el periodista en una entrevista en el programa GoodNius de NotiUno en abril pasado.

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado luego de que le hallaran una masa en el intestino que ya se había metastatizado al hígado. El periodista reveló su diagnóstico en marzo pasado, tras acudir al Hospital Cardiovascular de San Juan por un dolor en el pecho.

Recibió tratamiento de quimioterapia y, en septiembre, fue sometido con éxito a una operación para remover el tumor. Sin embargo, más adelante sufrió un deterioro en su salud.

El jayuyano se destacó como director de Programación de NotiUno y panelista de Jugando Pelota Dura, dejando un legado en el periodismo puertorriqueño.