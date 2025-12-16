La familia del programa “Jugando Pelota Dura” dedicó unas emotivas palabras al perodista Alex Delgado Rosado quien falleció este martes tras su lucha contra el cáncer.

Delgado Rosado trabajó como panelista en el espacio televisivo por varios años.

A través de las redes sociales lo describieron como un hermano, un guerrero y un valioso compañero de trabajo.

El equipo, además, destacó la huella humana y profesional que Delgado Rosado dejó en la producción, resaltando su compromiso, compañerismo y entrega diaria.

“Compañero de trabajo que nos regaló Dios.”, expresó.

Asimismo, extendieron su más sentido pésame a sus familiares y seres queridos, a quienes les enviaron bendiciones y un fuerte abrazo.