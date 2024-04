La actriz e influencer Isis Serrath Gutiérrez, conocida simplemente como Serrath, quien quedó eliminada la semana pasada de La casa de los famosos 4, relató recientemente en sus redes sociales un supuesto incidente -que no llegó a ser transmitido- entre la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera y la exreina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez.

Según cuenta Serrath, en la acalorada discusión tuvo que meterse en el medio de ambas antes que llegaran a agredirse, situación que provocara que quedara con moretones en su cuerpo.

“Ari como que estaba tan efusiva en ese momento que yo paro, entro entre las dos y paro, ella (Ari) me pega en el busto y después no sé, fue algo que me hala a mí también y bueno me salió unos moretones”, relató Serrath en un vídeo.

PUBLICIDAD

“Si no separaba eso yo no sé, la historia sería otra”, aseguró. “Pero bueno, eso lo acaban de decir mis compañeros, yo nunca lo dije allí adentro”, dijo en referencia a una conversación que tenían los habitantes del reality show Patricia Corcino y Paulo Quevedo, en la que parecen estar hablando de ese incidente no televisado.

“Ayer me enviaron este video y por esta razón les conté un poco de mis morados que menciona Paty. No hice ningún drama dentro de la casa porque sé que a mí no se me quería lastimar. Al yo tratar de meterme en medio y evitar algo, sucedió”, manifestó Serrath en otra publicación en sus redes sociales.

Ayer me enviaron este video y por esta razón les conté un poco de mis morados que menciona Paty.

No hice ningún drama dentro de la casa porque sé que a mí no se me quería lastimar. Al yo tratar de meterme en medio y evitar algo, sucedió. pic.twitter.com/KCqEqi3DYJ — SERRATH 🎬 (@SerrathOficial) April 11, 2024

Según comentarios de seguidores del programa en las redes sociales, el acalorado evento pudo haber ocurrido el pasado 28 de marzo, cuando el streaming 24/7 de lacasadelosfamosos.com estuvo fuera del aire durante varias horas y, durante la gala televisada de esa noche, varios miembros se presentaron vestidos de negro y pidieron un alto a las agresiones en La casa.