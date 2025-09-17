Ernest W. Heinz, quien trabajó en la serie "Los Soprano“, videojuegos de Resident Evil y en la película ”J. Edgar“, fue arrestado por el Departamento de Policía del Municipio de Galloway tras dispararle en la cara a Maritza Arias-Galva, una madre hispana de Nueva Jersey.

Arias-Galva se dirigía a comprar un pastel para su fiesta de cumpleaños con su hija de 9 años cuando intentó cambiar de carril y un conductor detrás suyo la bloqueó y comenzó a perseguirla.

“No estaba discutiendo con él. Conozco a ese tipo de personas porque trabajo en servicio al cliente”, relató la víctima. “Solo le dije ‘gracias, señor’ y él me respondió que me iba a quitar la vida ese día”.

Relacionadas

  1. Premios Juventud anuncia un junte “inédito”

  2. Robert Redford: Hollywood dice adiós al eterno “chico de oro”

Según People, el actor fue acusado de intento de homicidio criminal, agresión agravada con arma de fuego, agresión agravada, posesión de un arma y posesión de un arma con un propósito ilegal en relación con el tiroteo de Maritza Arias-Galva.