Ernest W. Heinz, quien trabajó en la serie "Los Soprano“, videojuegos de Resident Evil y en la película ”J. Edgar“, fue arrestado por el Departamento de Policía del Municipio de Galloway tras dispararle en la cara a Maritza Arias-Galva, una madre hispana de Nueva Jersey.

Arias-Galva se dirigía a comprar un pastel para su fiesta de cumpleaños con su hija de 9 años cuando intentó cambiar de carril y un conductor detrás suyo la bloqueó y comenzó a perseguirla.

“No estaba discutiendo con él. Conozco a ese tipo de personas porque trabajo en servicio al cliente”, relató la víctima. “Solo le dije ‘gracias, señor’ y él me respondió que me iba a quitar la vida ese día”.

Según People, el actor fue acusado de intento de homicidio criminal, agresión agravada con arma de fuego, agresión agravada, posesión de un arma y posesión de un arma con un propósito ilegal en relación con el tiroteo de Maritza Arias-Galva.