La periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo habló “a calzón quitao” sobre su sorpresiva salida de Univision en 2017, un episodio que —asegura— marcó un antes y un después en su carrera y vida personal.

En una entrevista junto al presentador Rodner Figueroa, la exconductora de Primer Impacto relató que su despido ocurrió de forma inesperada, apenas poco más de una hora antes de salir al aire, tras casi dos décadas de trayectoria en la cadena.

Según Bermudo, el ambiente laboral había cambiado significativamente en los meses previos, tras la llegada de nuevos ejecutivos.

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“Sentía que ya no pertenecía allí por el trato que estaba recibiendo. Fueron momentos incómodos”, expresó, al tiempo que aseguró haber enfrentado situaciones que describió como “maltrato” dentro del equipo.

“Él no me quería ahí”, expresó sobre uno de ellos

La comunicadora también señaló que su salida pudo responder a decisiones estratégicas internas relacionadas con cambios en la dirección del programa y la cadena, aunque indicó que nunca recibió una explicación clara sobre los motivos.

Su esposo, el periodista colombiano Mario Andrés Moreno, quien participó en la conversación, recordó el impacto emocional que tuvo la noticia en la familia y criticó las transformaciones que atravesaba la empresa en ese momento.

Tras su salida, Bermudo buscó asesoría legal y contó con el respaldo de Figueroa, quien la puso en contacto con un abogado especializado en la industria del entretenimiento.

La periodista también abordó rumores que circularon en ese entonces sobre su despido, incluyendo versiones sobre supuestos incidentes en los pasillos del canal.

A casi una década del suceso, Bermudo afirmó que ha logrado reinventarse profesionalmente y que, pese a lo difícil del proceso, hoy celebra nuevos proyectos junto a su familia.