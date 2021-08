Batutero boricua no es seleccionado para los shows en vivo de America’s Got Talent Sin embargo, agradeció a los productores, jueces y a “todos por todo el amor y apoyo que me han mostrado”.

Joel Claudio, concursante boricua en America's Got Talent ( Captura ) El batutero boricua Joel Kemuel Claudio Martínez no fue seleccionado para continuar su participación en el programa America's Got Talent (NBC). Durante su audición el pasado 6 de julio, el jurado —compuesto por Sofía Vergara, Simon Cowell, Heidi Klum y Howie Mandel— había quedado encantado con su presentación. "Ojalá hubiera tenido la oportunidad de actuar una vez más en el escenario de America's Got Talent, pero desafortunadamente no fui seleccionado para pasar a los shows en vivo", expresó en sus redes sociales. El hombre de 30 años expresó desconocer la "razón exacta" por la que no fue seleccionado, pero agradeció a los productores, jueces y "a todos por todo el amor y apoyo que me han mostrado desde que salió al aire mi audición". Desde niño, a Joel Claudio le ha fascinado bailar y actuar, pero desde el momento que vio el bastón de metal o una batuta en una competencia de porristas (cheerleading) supo que, a pesar de lo que dijera la gente, esa iba a ser su pasión. Reconoció su atracción por lo artístico a temprana edad, especialmente por el baile. Pero se topó con el pensamiento sexista de que esa disciplina era para las mujeres. Lo experimentó tan pronto se interesó por formar parte del grupo de batuteras al que pertenecía su hermana en su pueblo, Vega Alta. "Siempre es un honor representar a Puerto Rico, Carolina del Norte y el increíble deporte de Baton Twirling dondequiera que vaya. Definitivamente, esta no es la última vez que me verás. Me esperan cosas emocionantes en el futuro y estoy deseando seguir viendo la gracia de Dios en mi vida. Soy un hombre bendecido por tener esta oportunidad única en la vida", añadió el boricua en su publicación. Joel Claudio decidió entrar a la competencia "America's Got Talent" en busca de consolidarse como una figura artística, más allá de lo deportivo. Confesó que poco antes de entrar al escenario, los nervios, como suele ocurrirle, lo traicionaron. Y que mientras caminaba hacia el centro del escenario, sus ojos se fijaron en quien más le preocupaba, Simon Cowell, y una vez superó su mirada de extrañeza, lanzó un beso hacia el cielo, como acostumbra antes de cada acto, y dejó que su talento y trayectoria se lucieran por sí mismos. "Dejé que mi cuerpo hiciera el trabajo que sabe hacer; mi mente y mi corazón hicieron el resto. Realmente es algo que nunca voy a olvidar, ese feeling de sentir que has llegado a la plataforma más grande el entretenimiento, sobre todo el prestigio que tiene, el reconocimiento que recibe...", contó. Joel Kemuel pudo disfrutar de la transmisión de la audición junto con su familia, quienes ahora son residentes de Houston, Texas, y a quienes les agradece haberlo apoyado en el camino.