La estadounidense Jill Zarin quedó fuera de "The Golden Life“, la nueva producción de E! después de sus polémicos comentarios sobre la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, el cual calificó como el peor espectáculo de medio tiempo de la historia.

Zarin es una personalidad de televisión estadounidense, empresaria y socialité, conocida principalmente por ser una de las integrantes originales del reality show “The Real Housewives of New York City” (RHONY).

“Ante los recientes comentarios públicos de Jill Zarin, Blink49 Studios ha decidido no seguir adelante con su participación en The Golden Life”, informó la productora a Variety el 10 de febrero, y agregó:

PUBLICIDAD

“Seguimos comprometidos con la producción de la serie de acuerdo con los estándares y valores de nuestra empresa”.

La decisión se dio apenas dos días después de que la empresaria de 62 años criticara la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

“Estamos celebrando 250 años en Estados Unidos, y no me pareció apropiado hacerlo en español”, expresó en un video de Instagram que posteriormente eliminó.

“No hablo español. Me hubiera gustado entender lo que decía. Me pareció una declaración política porque literalmente no había ninguna persona blanca en todo el evento”.

Bad Bunny y Lady Gaga en el SuperBowl. ( Matt Slocum )

Además, Zarin señaló que el cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, tuvo una actitud inapropiada, asegurando que se agarraba cada cinco segundos.

“Tiene a todos estos niños viendo el Super Bowl y él no tiene que estarse agarrando la entrepierna cada cinco segundos — ¿estará tan inseguro?”

Comentó que su invitada especial, Lady Gaga, supuestamente lucía irreconocible, tanto que tuvo que buscar en Google de quién se trataba.

“No la reconocí”, agregó Jill.

“Tuve que buscarla en Google para ver quién era”, dijo.

Además, la empresa Zarin Fabrics, tienda de telas independiente para diseñadores, restaurantes, decorados y hogares, se distanció de los comentarios de su excofundadora en su cuenta oficial de Instagram.

“Zarin Fabrics se opone firmemente al racismo, la discriminación y la retórica que busca excluir o menospreciar a las personas por motivos de identidad, cultura o antecedentes. Queremos dejar absolutamente claro que Jill Zarin no ha tenido la propiedad ni ha estado asociada con Zarin Fabrics durante varios años.