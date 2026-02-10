La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes como “muy interesante” el espectáculo del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX, al destacar su mensaje de “unión” en América, en contraste con las críticas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en el Superbowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano porque menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano, pues muy interesante ¿no?”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, que tuvo lugar en el medio tiempo del evento, fue ampliamente comentado por su energía, producción y mensaje inclusivo. El cantante puertorriqueño interpretó varios de sus éxitos en español, incorporando elementos culturales latinoamericanos y celebrando la diversidad del continente, lo que generó reacciones positivas y críticas por igual a nivel internacional.