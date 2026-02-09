Los usuarios de las redes sociales identificaron incorrectamente a un niño pequeño que participó en el espectáculo del descanso de la Super Bowl de Bad Bunny el domingo como Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que, junto con su padre, fue detenido por funcionarios de inmigración en Minnesota y retenido en un centro de ICE en Texas.

En esta foto publicada por el Representante de EE.UU. Joaquín Castro, D-TX, Adrian Conejo Arias y su hijo, de cinco años de edad, Liam Conejo Ramos son vistos en San Antonio, Texas, sábado, 31 de enero 2026, después de ser liberados del centro de detención Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

El niño era en realidad Lincoln Fox Ramadan, un actor infantil de Costa Mesa, California, que también tiene 5 años, según su perfil de Instagram.

Después de que Bad Bunny terminara su canción “NUEVAYoL”, las cámaras mostraron a Lincoln viendo cómo Bad Bunny aceptaba su Grammy al álbum del año la semana pasada. A continuación, el artista se acerca y entrega a Lincoln lo que parece ser un Grammy.

He aquí un análisis más detallado de los hechos.

QUEJA: Bad Bunny entregó su Grammy a Liam Conejo Ramos durante su actuación en el descanso de la Super Bowl.

LOS HECHOS: Esto es falso. El niño era el actor infantil Lincoln Fox Ramadan.

“Un día emotivo e inolvidable al ser elegido para el papel del joven Benito - un momento simbólico en el que el futuro entrega al pasado un Grammy”, reza un post del lunes en el perfil de Instagram de Lincoln. “Un recordatorio de que los sueños se hacen realidad y nunca es demasiado pronto para soñar a lo grande”.

El post incluye fotos de la aparición de Lincoln durante el espectáculo del descanso y otros momentos del día, así como una foto de la infancia de Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio.

En el pie de foto, Lincoln también escribió que está “enviando amor a Liam Ramos” y que “todos merecemos paz y amor en Estados Unidos, un país construido por y hogar de tantos inmigrantes trabajadores.”

Otro post del Instagram de Lincoln, compartido el domingo, incluía un vídeo de su cameo y llevaba como pie de foto: “¡Recordaré este día para siempre! @badbunnypr - fue un verdadero honor”. Su última publicación antes de la Super Bowl, el 31 de enero, fue una foto suya con el siguiente pie de foto: “¡He conseguido una actuación genial! No puedo esperar a compartirlo con vosotros”.

Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, fueron detenidos por agentes de inmigración en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Fueron trasladados a un centro de detención del ICE en Dilley (Texas), pero regresaron a Minneapolis el 1 de febrero por orden de un juez.

Las imágenes de los agentes de inmigración rodeando al pequeño con un gorro de conejo azul y una mochila de Spiderman despertaron la indignación por la represión migratoria de la administración Trump en Minneapolis.

Lincoln, el niño actor, es mitad egipcio y mitad argentino, según su Instagram y su perfil de actuación. Ha trabajado como modelo para Walmart y Target.

Bad Bunny ha ganado seis Grammys en total, tres de ellos en la edición de 2026. Su álbum del año, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, aclamado por la crítica, es la primera vez que un álbum en español se lleva a casa el máximo galardón.

Los representantes de Bad Bunny no respondieron a la solicitud de comentarios.

