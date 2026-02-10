El congresista de Tennessee, Andy Ogles solicitó que el Congreso de Estados Unidos lleve a cabo una investigación sobre el espectáculo de medio tiempo protagonizado por el artista urbano puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, durante el Super Bowl, al considerarlo “explícito e indecente”.

Entre los puntos planteados por el legislador en una carta abierta —reseñada por el diario The Independent— figura la exigencia al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de analizar si la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y NBCUniversal cumplieron con su responsabilidad de evitar la transmisión de “temas líricos sexualmente explícitos” en televisión nacional, durante el evento más visto del año.

Durante el espectáculo de medio tiempo, Bad Bunny interpretó canciones polémicas como “Safaera” y “Tití Me Preguntó”, aunque las versiones presentadas fueron editadas y no incluyeron las palabras soeces que tienen las letras originales.

Ogles es un conocido y férreo aliado del presidente estadounidense Donald Trump y, desde 2025, ha abogado públicamente por una enmienda constitucional que permita al mandatario postularse a un tercer mandato presidencial.

Trump también criticó el espectáculo del artista puertorriqueño el mismo domingo, calificándolo de “terrible”.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió el expresidente en la red social Truth Social.

No obstante, la presentación de Bad Bunny fue la más vista en la historia del Super Bowl: más de 135 millones de personas sintonizaron el espectáculo de medio tiempo, superando todos los registros previos, según cifras preliminares de audiencia citadas por CBS News.