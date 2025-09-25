Con una propuesta enfocada en el entretenimiento y los temas de actualidad, TeleOnce anunció el estreno del programa “En Familia con TeleOnce” desde el próximo lunes a las 11:30 am. La reconocida reportera Brenda Rivera, el experimentado presentador Yan Ruiz y la modelo Laihany Pontón estarán al mando de conducir el programa.

Bajo el lema “aquí hay lugar para todos”, el formato del programa combinará “noticias breves, segmentos de farándula, entrevistas, consejos prácticos de expertos y secciones interactivas donde el público participará en vivo”, según describe el comunicado de prensa. El espacio televisivo contará con intervenciones de reporteros de “Las Noticias” para discutir temas relevantes del día.

“En Familia con TeleOnce está diseñado para acompañar a la audiencia puertorriqueña en su rutina diaria y brindarle una mezcla única de información, entretenimiento y servicio comunitario”, expresó por escrito Luani Pellot, vicepresidenta de Programación y Operaciones de TeleOnce. “Este nuevo programa suma horas de programación local, donde talento puertorriqueño sigue desarrollándose y llegando a los hogares de nuestra gente”, agregó.