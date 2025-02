Madrid. En la telenovela “Sueños de libertad”, Candela Cruz da vida a “Carmen”, la encargada de la perfumería De la Reina. Sentada riendo y de buen humor en su camerino, la actriz deja atrás el personaje que la ha catapultado con un carácter fuerte y que se las canta al más lindo. Está entusiasmada al saber de los millones de televidentes que están siguiendo el melodrama que transmite Anetna 3 a través de Atreseries y que en Puerto Rico se puede ver también por DirecTV (canal 214), Liberty (145) y Liberty HD (205).

“Cuando me llamaron para el casting vi el potencial del personaje y cuando me escogieron dije ¡wao! Tú vas a hacer el casting sin saber si gustas o no. Y el personaje me ha gustado mucho. Al principio no iba a ser oriundo de Sevilla como yo, pero luego al utilizar el acento de mi región me hicieron más feliz y el personaje fluye mejor”, expuso la actriz, con quien hablar es como haberla conocido de toda la vida.

“Carmen tiene un carácter fuerte, tiene bien clara la lealtad hacia sus amigas y compañeras de la tienda, ‘Fina’ (Alba Brunet) y ‘Cladia’ (Isabel Moreno). La vida la confronta con su actual esposo en la telenovela y aunque fuerte, demuestra debilidad y también con la situaciones que confronta ‘Fina’. Ella es la primera a quien le confiesa su homosexualidad. Cuando ve que se llevan a ‘Fina’ a la cárcel teme perder a su amiga. ‘Carmen’ no tiene miedo al confrontar a su jefa, ‘Doña Marta’ (Marta Belmonte) indicándole que no debió haber comenzado una relación con ‘Fina’ por ser una mujer casada. Ahora está en la cárcel por un amor prohibido en el 1958″.

En el ficción se casa con el personaje que hace José Milán, “Tasio”, y en la vida real, desde hace unos meses está casada con Miguel Ramírez, integrante del grupo sevillano La Tomasa. Sus amigas del elenco compartieron con ella ese día tan especial.

Has tenido dos bodas este año, le recordamos.

“La boda fue una locura, teníamos cosas preparadas, pero cuando estás grabando y a la vez casarte es un rollo, pero todo quedó muy bonito, maravilloso. El amor todo lo puede, tanto en mi personaje como en mi vida personal”, afirmó.

“Fina” te quiere mucho y no acepta que tu marido se meta en problemas, lo critica por las infidelidades que te hizo al comienzo de la telenovela.

" ‘Carmen’ está enamorada de ‘Tasio’. Se dejan y él conoce a Claudia, una chica joven un poco inocente, la engaña y la embaraza. ‘Fina’ y ‘Claudia’ saben de la situación de ‘Tasio’, pero le ocultan a Carmen la información y al ella descubrirla desconfía de sus amigas. ‘Carmen’ ve esto como una traición, una mentira, y se molesta; ve en este gesto la traición de ‘Fina’ y de ‘Claudia’. Las vueltas de la vida la llevan a retomar su relación con ‘Tasio’ y se casan”, narró.

¿Carmen perdonó a Claudia por haberle ocultado que tuvo relaciones con Tasio y él la embarazó?

“El perdón a ‘Claudia’ fue real, tuve el valor suficiente para hacerlo y ayudarla en lo que me necesitara. Carmen no es rencorosa, tiene sus miedos, comete errores. El casting fue escogido muy bien, los personajes están bien delineados. Las empleadas en la perfumería son muy unidas y así somos en nuestra interacción en la vida real. Alba es maravillosa, es real en sus posiciones, y Claudia es un amor”.

De hecho, la interacción positiva entre las actrices la vimos cuando estuvimos en los foros de grabación en Madrid. “Sueños de libertad” te ha traído una fama increíble y los millones de televidentes que ven la telenovela diariamente así lo confirman.

“La gente nos reconoce más en el sur. Me abrazan, me felicitan, le cogen simpatía al personaje y dan recomendaciones de lo que debe pasar. Estoy muy feliz por ello. La cantidad de fans que tenemos en las redes es maravilloso. Saber que tu trabajo le gusta a tanta gente es maravilloso.