El expelotero Carlos Gómez “El Cañón” se expresó por primera vez luego de ser expulsado el lunes del reality show La casa de los famosos 4, de Telemundo.

Gómez conversó con los presentadores del programa, Nacho Lozano y Jimena Gállego, en la gala del martes y manifestó estar arrepentido de haber golpeado a un compañero de la competencia, acción que culminó con su expulsión.

“Creo que errar es de humanos y reconocer es de sabios y por eso mi mensaje es este, mi mensaje es de que me siento muy apenado, pido disculpas, incluso a ustedes mismos (los presentadores) por enviar un mensaje que no se debe dar... pero también de aprendizaje, el problema no es cuantas veces nos equivocamos si no cómo es que aprendemos del error. Creo que ese es la vida, esta es la telenovela de la vida real y ese es el mensaje que debemos ver: cómo aprendemos de cada error o cada problema que nos presentan en la vida”, manifestó el ahora exconcursante de la cuarta temporada de La casa de los famosos.

Durante una conexión con sus pasados compañeros del reality, “El Cañón” tuvo la oportunidad de dirigirse a ellos.

“Les pido disculpas por lo sucedido. Me siento muy apenado de lo que sucedió. He aprendido una lección. Creo que pagué el precio más alto, salir de la competencia cuando no quería”, dijo.

“Espero que les haya quedado algo bonito de mi parte. Nuevamente les pido disculpas, tienen un amigo acá fuera de la casa. Fuerza, disfruten el juego, no tomen nada personal. Disfruten el juego. El diálogo siempre es la mejor solución, hablen, comuniquen”, acentuó.

Fue en la edición del lunes que se dio a conocer las razones de la salida de Gómez.

“He visto y revisado detalladamente las imágenes de lo acontecido en el vestidor. En las mismas se observa con claridad cómo golpeas con tu mano izquierda al mentón de Rodrigo Romeh. Como tú bien sabes, inclusive desde antes de ingresar a la casa, en esta competencia es inadmisible la agresión física, está terminantemente prohibido este tipo de conductas. Por esta razón, es que me veo en la obligación de expulsarte definitivamente de la competencia”, fueron las expresiones dirigidas al ahora exhabitante por parte del personaje “La Jefa” de la producción del reality.